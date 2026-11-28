L’artista Francesco Guadagnuolo presenta “La stessa Stella – Tre testimoni nella coscienza della Repubblica”, un’opera che rende omaggio a Gianni De Gennaro, ex Capo della Polizia, e celebra il suo legame con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’opera, realizzata con una tecnica mista serigrafica, affronta temi etici e spirituali legati alla solitudine del servitore dello Stato nella Sicilia degli anni Ottanta e Novanta. Guadagnuolo, fondatore del Transrealismo, non si limita a una celebrazione, ma crea un luogo di riflessione civile e metafisica.

La tela accosta i volti di Falcone, Borsellino e De Gennaro in un dialogo silenzioso, interrogando l’etica della responsabilità e la memoria storica. La scelta di rappresentare De Gennaro accanto ai due giudici è un gesto che pone l’accento sulla tensione etica e il servizio alle istituzioni. Guadagnuolo utilizza ritagli di cronaca per costruire un palinsesto visivo che invita a riflettere su valori come Giustizia, Verità e Memoria.

L’opera si inserisce in una tradizione di riflessione profonda sulla condizione umana, richiamando le opere di pensatori come Sciascia e Weber. La stella presente nell’opera simboleggia la legge morale e la luce della tradizione cristiana, mentre la figura della Giustizia richiama la radice siciliana dell’artista. Con “La stessa Stella”, Guadagnuolo offre un messaggio di pietas e responsabilità, esortando a guardare l’abissale condizione umana con comprensione e senza disprezzo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “ARTE E ATTUALITÀ – “La stessa Stella”: l’omaggio di Francesco Guadagnuolo a Gianni De Gennaro nel segno di Falcone e Borsellino” ricevuto tramite email da “osservatorioartecont@libero.it” in data 28/11/2026.