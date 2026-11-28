A Colliano, il 25 novembre, è stata inaugurata la mostra “Resta Viva” che presenta l’opera “La Tuffatrice” dell’artista Fernando Mangone. L’opera, un acrilico su tela di 3×2 metri, è una reinterpretazione femminile del celebre Tuffatore di Paestum, simbolo del patrimonio artistico locale.

L’iniziativa è parte del progetto Beyounder, volto a promuovere consapevolezza e riflessione sugli stereotipi di genere attraverso l’arte. La Tuffatrice è stata realizzata nel 2024 durante una performance al Museo Archeologico di Paestum e rappresenta un ribaltamento degli stereotipi associati alla forza e al coraggio, tradizionalmente legati all’immagine maschile.

Fernando Mangone ha dichiarato: “Con La Tuffatrice ho voluto confrontarmi con uno dei simboli più importanti della storia del nostro territorio, restituendogli una nuova identità attraverso la figura femminile. È un’opera che parla di forza, potenza e coraggio, qualità che non appartengono a un solo genere, ma all’essere umano”.

Anna Coralluzzo, Presidente della Fondazione FAM ETS, ha sottolineato l’importanza dell’arte come strumento di cambiamento culturale, affermando: “La presenza di un’opera come La Tuffatrice all’interno di Resta Viva permette di creare un collegamento tra memoria storica, identità e contemporaneità”.

Il progetto Beyounder, realizzato con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coinvolge diverse realtà sociali e culturali, contribuendo a costruire una cultura di rispetto e parità attraverso l’arte. La mostra Resta Viva funge da spazio di incontro e sensibilizzazione, affrontando pregiudizi e proponendo nuove prospettive per un cambiamento sociale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “FERNANDO MANGONE PORTA “LA TUFFATRICE” A COLLIANO: IL CELEBRE TUFFATORE DI PAESTUM RIVIVE AL FEMMINILE” ricevuto tramite email da “Nicola Arpaia” in data 28/11/2026.