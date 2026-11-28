Il Teatro Verdi di Salerno ospiterà domenica 29 novembre il concerto “All’Opera”, un progetto musicale che vedrà protagonisti il trombettista Fabrizio Bosso e il sassofonista Nico Gori, insieme a un ensemble di musicisti di spicco. L’evento, che avrà inizio alle ore 18, è stato ideato dal percussionista Igor Caiazza, che sarà anche l’arrangiatore del progetto.

La serata promette un’interessante fusione di generi musicali, con un cartellone che si distacca dalle tradizionali barriere stilistiche. Bosso, uno dei caposcuola della tromba italiana, sarà affiancato da un quartetto d’archi e da un gruppo di musicisti di talento, tra cui Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Tommaso Scannapieco al contrabbasso.

L’evento si aprirà con l’Intermezzo della “Cavalleria Rusticana” di Mascagni e proseguirà con un omaggio a Mozart, in particolare con brani tratti da “Die Zauberflote”. Il programma prevede anche un’interpretazione della celebre aria “Un bel dì vedremo” da “Madama Butterfly” di Puccini, che metterà in luce la drammaticità della protagonista.

Il concerto si propone come un viaggio musicale che esplora le diverse sfumature dell’opera, dalla tradizione alla modernità, con arrangiamenti che spaziano dal jazz al crossover. Gli spettatori saranno guidati attraverso un’esperienza sonora che unisce elementi classici e contemporanei, riflettendo l’idea di un “musicista totale”.

L’evento è parte della rassegna “Musica d’Artista”, sotto la direzione artistica di Antonio Marzullo, e rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e dell’opera. I biglietti sono disponibili sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Verdi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Teatro Verdi di Salerno al numero 089 66 21 41.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “C.S. Musica d’Artista presenta ALL’OPERA con Fabrizio Bosso Teatro Verdi Salerno 29 novembre” ricevuto tramite email da “Olga Chieffi” in data 28/11/2026.