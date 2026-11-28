La Jomi Salerno ha ufficialmente annunciato il ritorno di Natalie Falser, giovane atleta altoatesina classe 2007, pronta ad affrontare una nuova avventura con la squadra campana. Falser, che ha già vestito la maglia della Jomi durante la stagione 2024/2025, ha contribuito in modo significativo al decimo Scudetto conquistato dal club in quell’annata.

Dopo la sua esperienza nel settore giovanile del Kaltern, Falser ha continuato la sua carriera sportiva nel Mezzocorona, dove ha avuto una stagione eccezionale, conquistando il titolo italiano Under 20 e ricevendo numerosi riconoscimenti individuali, tra cui il premio di MVP del torneo, il titolo di miglior centrale e quello di miglior realizzatrice.

Successivamente, la giovane atleta ha ampliato il proprio orizzonte sportivo trasferendosi in Germania, dove ha giocato con il Flames, accumulando ulteriore esperienza a livello internazionale.

Il suo ritorno a Salerno rappresenta un’importante tappa nel suo percorso, poiché Falser porterà con sé le competenze tecniche e la versatilità acquisite nelle ultime stagioni. La società ha espresso grande soddisfazione per il suo ritorno, augurandole un buon lavoro e le migliori fortune in vista dei prossimi impegni con la maglia della Jomi Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 28 novembre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 28/11/2026.