Il Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano, ha annunciato un nuovo appuntamento per gli screening mammografici gratuiti dedicati alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, intitolata “La prevenzione ti salva la vita”, si svolgerà giovedì 3 dicembre 2026 in piazza Municipio, dove sarà presente un camper con medici specialisti pronti a effettuare i test.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto un immediato sold out, il Comune ha deciso di ripetere l’iniziativa, offrendo ulteriori 50 screening gratuiti per le donne. L’investimento per questa campagna di screening è di 6.500 euro, finanziati con fondi di bilancio comunale.

Il Sindaco Milano ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “La mammografia è un esame fondamentale perché permette di identificare lesioni in stadi iniziali: è un’arma importante per intervenire nella diagnosi precoce della malattia”. Ogni anno, in Italia, circa 55.900 donne ricevono una diagnosi di tumore al seno, ma grazie agli screening e ai progressi nelle terapie, la mortalità è in diminuzione.

Per partecipare all’evento, è necessaria la prenotazione entro il 2 dicembre 2026, tramite un link fornito dall’Amministrazione. In caso di difficoltà, l’Ufficio Politiche Sociali sarà disponibile per assistere nella registrazione.

La mammografia, che utilizza raggi X a bassa dose, è un esame cruciale per rilevare anomalie nel tessuto mammario. È importante notare che una positività alla mammografia non equivale a una diagnosi certa di tumore, ma richiede ulteriori accertamenti per confermare eventuali anomalie.

L’iniziativa non solo mira a promuovere la salute pubblica, ma anche a sostenere le fasce più fragili della popolazione, offrendo test gratuiti a chi potrebbe avere difficoltà economiche nel sostenere tali spese. La campagna rappresenta quindi un invito a prendersi cura di sé e a non trascurare la salute.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS | «La prevenzione ti salva la vita»: ad Amalfi gli screening mammografici gratuiti per il tumore al seno” ricevuto tramite email da “Comune di Amalfi – Ufficio Stampa” in data 28/11/2026.