A quasi quattordici anni dall’aggressione di una docente di scienze avvenuta nel 2013, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani ha sollevato interrogativi sulla copertura assicurativa per gli insegnanti che partecipano a corsi di aggiornamento professionale. La questione è tornata alla ribalta dopo che la Corte di Cassazione ha disposto la trattazione della controversia in pubblica udienza, evidenziando l’importanza di chiarire le condizioni di tutela per i docenti.

L’episodio risale al 14 febbraio 2013, quando una docente, dopo aver frequentato un corso di lingua inglese, è stata aggredita. La Corte d’Appello di Roma aveva inizialmente respinto la domanda di riconoscimento dell’infortunio in itinere, ritenendo che la partecipazione al corso fosse facoltativa e non obbligatoria. Tuttavia, la docente ha sostenuto che il corso fosse finalizzato a migliorare le proprie competenze didattiche. La Suprema Corte ha quindi deciso di approfondire la questione, senza esprimere un giudizio definitivo.

Questo caso evidenzia una problematica più ampia riguardante la coerenza delle politiche scolastiche in materia di formazione e la tutela degli insegnanti. Molti corsi di aggiornamento sono intrapresi su iniziativa personale e richiedono un investimento di tempo e risorse. Pertanto, è considerato contraddittorio che la loro natura obbligatoria o facoltativa influisca sulla copertura assicurativa.

A quasi quattordici anni dall’aggressione, la controversia rimane irrisolta, suscitando preoccupazioni sulla sostenibilità economica del contenzioso per gli insegnanti. Non tutti i docenti dispongono delle risorse necessarie per affrontare un lungo percorso giudiziario, rischiando di compromettere la loro possibilità di rivendicare prestazioni assicurative.

Il quadro delle garanzie è cambiato rispetto al 2013, con l’ampliamento della tutela INAIL, che ora include gli infortuni in itinere del personale scolastico anche per attività autorizzate dagli istituti. Inoltre, è stata introdotta un’assicurazione sanitaria integrativa gratuita, ma questa non risolve le problematiche legate al riconoscimento degli infortuni come di origine lavorativa.

Pertanto, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani ha chiesto al Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, di avviare un confronto con il Ministro del Lavoro e l’INAIL per stabilire criteri applicativi uniformi, affinché gli insegnanti possano conoscere le condizioni della loro tutela prima di intraprendere un’attività formativa. Le indicazioni operative dovrebbero essere predisposte entro la fine dell’anno scolastico 2026/2027, per garantire la sicurezza e la serenità lavorativa degli insegnanti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Docente aggredita dopo un corso di formazione: a quasi quattordici anni dall’episodio restano irrisolti i nodi della tutela assicurativa. A Valditara la richiesta di garanzie chiare e uniformi per gli insegnanti” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 28/11/2026.