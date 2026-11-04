Home Cultura e Società Incontro pubblico sul fine vita a Pontecagnano Faiano con Filomena Gallo

Incontro pubblico sul fine vita a Pontecagnano Faiano con Filomena Gallo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il 5 novembre 2026, alle ore 18:30, si terrà un incontro pubblico a Pontecagnano Faiano, presso la Sala Conferenze dell’ex Tabacchificio Centola, dedicato al tema del fine vita. L’incontro vedrà la partecipazione di Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, che affronterà questioni relative alle cure palliative, alla terapia del dolore e al diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita.

Filomena Gallo, avvocata cassazionista con un’esperienza ventennale nella tutela dei diritti fondamentali, porterà il contributo dell’Associazione sulle battaglie legali e le iniziative promosse per garantire il rispetto della libertà di scelta e dei diritti delle persone in situazioni di fine vita. Gallo coordina i collegi di difesa dell’Associazione nelle questioni legali riguardanti il fine vita, inclusa la lotta per il diritto all’aiuto medico alla morte volontaria, sostenendo casi emblematici come quelli di Fabiano Antoniani (Dj Fabo) e Marco Cappato.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Giuseppe Lanzara e dell’assessora Roberta D’Amico, e includerà anche un intervento di Sofia Campana, coordinatrice della Cellula Coscioni Salerno. Questo evento rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto su temi di rilevante attualità e sensibilità sociale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “5/11 – A Pontecagnano Faiano incontro pubblico sul fine vita con l’avvocata Filomena Gallo (Associazione Luca Coscioni)” ricevuto tramite email da “Gianandrea Bufi” in data 04/11/2026.

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