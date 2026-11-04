Consac: nessun aumento in bolletta per il biennio 2026-27

Il presidente di Consac, Gennaro Maione, ha annunciato che per gli utenti dell’ente non ci sarà alcun aumento della bolletta nel biennio 2026-27. La notizia arriva dopo l’approvazione degli aggiornamenti tariffari da parte del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano.

Maione ha sottolineato l’importanza di questo risultato, che evidenzia l’efficacia dell’operato aziendale e conferma gli investimenti necessari per il miglioramento del servizio, senza gravare sulle tasche degli utenti. “In un contesto economico difficile, caratterizzato dall’aumento del costo della vita e dall’instabilità dei prezzi energetici, va riconosciuto all’Ente Idrico Campano, guidato da Luca Mascolo, il massimo impegno per garantire l’equilibrio economico-finanziario dei gestori e rispettare le direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera)”, ha affermato Maione.

Consac, che gestisce il servizio idrico integrato per 56 comuni dell’area Cilento e Vallo di Diano, si impegna a continuare a rispondere alle esigenze degli utenti, mantenendo sempre un occhio attento sulla sostenibilità economica. “Continueremo a operare nel solco dell’attuale programmazione, cercando di conciliare le necessità dell’utenza con la tenuta dei conti, crisi internazionale permettendo” ha concluso il presidente.

Con questa decisione, Consac si posiziona come un ente responsabile e attento alle esigenze delle famiglie, garantendo la qualità del servizio senza aumentare le spese per gli utenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Consac” ricevuto tramite email in data 04/11/2026.