Prezzi delle case in calo a ottobre: Napoli segna -0,9%

A ottobre 2026, i prezzi delle case usate in Italia hanno registrato una flessione dello 0,9%, portandosi a una media di 2.012 euro al metro quadrato. Questo calo, che si riflette anche su base trimestrale, è stato comunicato da idealista, portale immobiliare leader in Italia. Nonostante la diminuzione, rispetto all’anno precedente i prezzi mostrano un incremento dell’1,5%.

Nello specifico, anche Napoli ha visto una contrazione del prezzo delle abitazioni, con un ribasso dello 0,9%. La situazione è simile anche per altre grandi città italiane: Bologna ha registrato un calo dello 0,9%, mentre Roma ha visto una flessione dello 0,3%. Milano, pur mantenendosi la città più costosa con un prezzo medio di 5.650 euro/m², ha subito una lieve diminuzione dello 0,1%.

In Campania, i prezzi medi sono scesi del 2,4%, con tutti i capoluoghi in discesa. Benevento ha visto un calo del 2,2%, Avellino del 1,2%, Salerno dell’1,1%, Napoli dello 0,9% e Caserta dello 0,6%.

Il report di idealista evidenzia che il 72% dei capoluoghi italiani ha chiuso il mese con un calo, mentre solo 27 hanno registrato un aumento e 4 sono rimasti invariati. Trieste ha guidato i rialzi con un incremento del 2,7%, seguita da Isernia e Lecco. Al contrario, le flessioni più marcate si sono verificate a Ragusa (-6,3%), Potenza (-6%) e Nuoro (-5,2%).

Tra le province, quasi il 90% ha registrato un ribasso, con Potenza che ha subito il calo più forte (-8,8%). Le province in crescita sono poche, con Trieste che segna un massimo storico. La provincia con i prezzi più elevati è Bolzano, seguita da Milano e Lucca, mentre Caltanissetta presenta i prezzi più bassi con una media di 623 euro/m².

A livello regionale, il calo è generalizzato, con 18 delle 20 regioni in flessione. Le più significative riguardano la Basilicata (-6,9%) e la Sardegna (-3,4%). L’unica regione in crescita è il Trentino-Alto Adige, che ha raggiunto un massimo storico con 3.503 euro/m².

Idealista ha aggiornato la metodologia del proprio indice prezzi per adattarsi ai cambiamenti del mercato, escludendo prodotti non rappresentativi e migliorando i processi di rilevazione. Il report completo è disponibile sul sito di idealista.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “prezzi delle case giù a ottobre (-0,9%) anche nelle grandi città. Napoli -0,9%, in calo tutti i capoluoghi campani” in data 04/11/2026.