Museimpresa celebra 25 anni con il vocabolario della cultura d’impresa

Museimpresa, l’associazione che riunisce musei e archivi di imprese italiane, ha pubblicato un nuovo volume intitolato “Il vocabolario della cultura d’impresa” per celebrare il suo 25° anniversario. Questo libro, edito da Marsilio Arte e curato in collaborazione con la Scuola Holden, raccoglie oltre centoventi parole che raccontano la tradizione, la storia e l’innovazione delle aziende italiane.

Il volume si propone come un manifesto del saper fare italiano, presentando un alfabeto che intreccia arte, creatività e tecnologia. Ogni parola è stata scelta dai musei e dagli archivi d’impresa associati, offrendo così un accesso unico a storie, valori e competenze che hanno segnato l’evoluzione dell’industria nel nostro Paese.

Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa, ha sottolineato che “quando parliamo di cultura d’impresa intendiamo una cultura ampia e stratificata, che è insieme memoria e progetto, capitale sociale e visione”. Il libro non solo celebra il passato, ma si propone di connettere tradizione e futuro, trasformando la memoria industriale in una risorsa per la collettività.

Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, mostrando come la cultura d’impresa possa fungere da ponte tra il saper fare e il far sapere. Museimpresa, fondata nel 2001, riunisce oggi oltre 170 realtà tra musei e archivi, promuovendo la conoscenza e la conservazione della storia industriale italiana come componente essenziale del patrimonio culturale del Paese.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “UN SALUTO” ricevuto tramite email da “Alessia Testori” in data 04/11/2026.