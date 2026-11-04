Home Economia Proteste per caro carburanti: la GDO nel Sud Italia registra un +1,4%

Proteste per caro carburanti: la GDO nel Sud Italia registra un +1,4%

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
GDO Sud Italia
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko

Nelle ultime settimane, le proteste di autotrasportatori e agricoltori contro l’aumento dei carburanti hanno colpito diverse regioni del Sud Italia, causando blocchi e presidi lungo i principali snodi stradali. Queste manifestazioni hanno avuto ripercussioni significative sulla distribuzione e sull’approvvigionamento delle merci. In questo contesto, NielsenIQ ha analizzato l’andamento delle vendite della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nell’Area 4, che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, confrontando le settimane dal 12 al 18 ottobre, periodo di inizio delle proteste, e dal 19 al 25 ottobre, quando si è iniziato a registrare un rientro delle tensioni.

I dati raccolti mostrano un anticipo precauzionale negli acquisti da parte dei consumatori, che, temendo difficoltà nei rifornimenti, hanno inizialmente aumentato la spesa e le scorte domestiche. Nella settimana dal 12 al 18 ottobre, si è registrata una crescita a valore pari al +4,7% rispetto all’anno precedente, seguita da un calo del -1,9% nella settimana successiva. Nel complesso, il Sud Italia mantiene un risultato positivo del +1,4% per le due settimane analizzate.

Per quanto riguarda il carrello della spesa, tra il 19 e il 25 ottobre, si sono evidenziate difficoltà logistiche per i prodotti freschi, con l’ortofrutta che ha registrato un calo del 9,9% e le carni dell’1,8%. Al contrario, i prodotti più facilmente conservabili hanno mostrato una dinamica positiva, con i surgelati che hanno accelerato al +13,6%, dopo un +9,4% della settimana precedente.

Anche i canali di vendita hanno reagito in maniera differente alle proteste. Nel cumulato delle due settimane, considerando fresco, freschissimo e surgelati, i Supermercati hanno visto una crescita del 9,6%, mentre i Discount hanno registrato un arretramento del 9,9% e gli Ipermercati del 2,3%.

I dati forniti da NielsenIQ offrono una lettura articolata degli effetti delle proteste, evidenziando non solo una variazione complessiva delle vendite, ma anche una possibile redistribuzione della spesa tra settimane, categorie e canali, influenzata dalla disponibilità dei prodotti e dalla loro conservabilità.

Per ulteriori approfondimenti, Romolo De Camillis, Retail Director di NIQ Italia, è disponibile per commenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “DATI NIQ – Proteste per caro carburanti e blocchi dei Tir: la GDO nel SUD Italia regge e registra un +1,4%” ricevuto tramite email da “s.ricciotti” in data 04/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it