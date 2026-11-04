Proteste per caro carburanti: la GDO nel Sud Italia registra un +1,4%

Nelle ultime settimane, le proteste di autotrasportatori e agricoltori contro l’aumento dei carburanti hanno colpito diverse regioni del Sud Italia, causando blocchi e presidi lungo i principali snodi stradali. Queste manifestazioni hanno avuto ripercussioni significative sulla distribuzione e sull’approvvigionamento delle merci. In questo contesto, NielsenIQ ha analizzato l’andamento delle vendite della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nell’Area 4, che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, confrontando le settimane dal 12 al 18 ottobre, periodo di inizio delle proteste, e dal 19 al 25 ottobre, quando si è iniziato a registrare un rientro delle tensioni.

I dati raccolti mostrano un anticipo precauzionale negli acquisti da parte dei consumatori, che, temendo difficoltà nei rifornimenti, hanno inizialmente aumentato la spesa e le scorte domestiche. Nella settimana dal 12 al 18 ottobre, si è registrata una crescita a valore pari al +4,7% rispetto all’anno precedente, seguita da un calo del -1,9% nella settimana successiva. Nel complesso, il Sud Italia mantiene un risultato positivo del +1,4% per le due settimane analizzate.

Per quanto riguarda il carrello della spesa, tra il 19 e il 25 ottobre, si sono evidenziate difficoltà logistiche per i prodotti freschi, con l’ortofrutta che ha registrato un calo del 9,9% e le carni dell’1,8%. Al contrario, i prodotti più facilmente conservabili hanno mostrato una dinamica positiva, con i surgelati che hanno accelerato al +13,6%, dopo un +9,4% della settimana precedente.

Anche i canali di vendita hanno reagito in maniera differente alle proteste. Nel cumulato delle due settimane, considerando fresco, freschissimo e surgelati, i Supermercati hanno visto una crescita del 9,6%, mentre i Discount hanno registrato un arretramento del 9,9% e gli Ipermercati del 2,3%.

I dati forniti da NielsenIQ offrono una lettura articolata degli effetti delle proteste, evidenziando non solo una variazione complessiva delle vendite, ma anche una possibile redistribuzione della spesa tra settimane, categorie e canali, influenzata dalla disponibilità dei prodotti e dalla loro conservabilità.

Per ulteriori approfondimenti, Romolo De Camillis, Retail Director di NIQ Italia, è disponibile per commenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “DATI NIQ – Proteste per caro carburanti e blocchi dei Tir: la GDO nel SUD Italia regge e registra un +1,4%” ricevuto tramite email da “s.ricciotti” in data 04/11/2026.