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CRASH: THE ESSENCE, un viaggio multisensoriale alla Reggia di Caserta

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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CRASH: THE ESSENCE
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Dal 2 al 9 dicembre 2026, la Reggia di Caserta ospiterà “CRASH: THE ESSENCE”, un’installazione immersiva promossa dalla Loffredo Foundation for Arts & Inclusion. Il progetto, curato dal Professor Salvatore Monaco, si propone di esplorare il tema della scoperta del sé e dell’inclusione sociale attraverso un’esperienza artistica multisensoriale.

L’installazione si svilupperà negli Appartamenti della Regina, ispirandosi all’architettura del Palazzo Vanvitelliano. I visitatori potranno muoversi liberamente tra le opere di importanti artisti contemporanei, creando un dialogo tra arte, suono e luce. Tra le opere esposte, spicca “Essenza dell’eroe” di Daniele Accossato, mentre altri artisti come Theodorico Napolitano e Angelo Accardi presenteranno installazioni che invitano a riflessioni profonde.

Un elemento distintivo di questa esperienza è il percorso olfattivo, con la fragranza “Affabulazione”, ideata dal regista Edoardo De Angelis e realizzata dal profumiere Meo Fusciuni. Questa fragranza accompagnerà il pubblico attraverso note di testa di limone e zafferano, fino a sentori più complessi di incenso e patchouli.

L’attrice Paola Minaccioni narrerà l’esperienza, rendendo l’installazione ancora più coinvolgente. “CRASH: THE ESSENCE” non si limita a essere una mostra, ma si propone come un viaggio interiore che invita a riconoscere la complessità dell’essere umano, promuovendo l’inclusione e la dignità delle diverse esperienze di vita.

Giuseppe Loffredo, fondatore della Loffredo Foundation, sottolinea l’importanza di creare ponti tra epoche e linguaggi, affermando: “Vogliamo dimostrare che l’inclusione sociale e culturale si genera costruendo ponti inediti tra epoche, linguaggi e pubblici diversi”.

La Reggia di Caserta, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, rappresenta il contesto ideale per questo progetto, che intende trasformare un monumento storico in un luogo di incontro e partecipazione.

L’installazione è inclusa nel biglietto d’ingresso agli Appartamenti della Regina e sarà aperta al pubblico dal 2 al 9 dicembre 2026.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “DAL 2 AL 9 DICEMBRE ALLA REGGIA DI CASERTA, CRASH: THE ESSENCE – IL NUOVO PROGETTO IMMERSIVO DELLA LOFFREDO FOUNDATION FOR ART & INCLUSION” ricevuto tramite email da “Giulia AFF Comunicazione” in data 04/11/2026.

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