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Settanta bambini a Roccadaspide per scoprire il Marrone e la biodiversità

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Si è svolta a Roccadaspide una giornata all’aria aperta dedicata alla scoperta della biodiversità e del Marrone di Roccadaspide, promossa da Coldiretti Salerno. Settanta bambini dell’Istituto Omnicomprensivo Parmenide hanno partecipato al progetto “Dalle Radici al Piatto”, che mira a educare i più giovani alla custodia del territorio e all’importanza delle produzioni locali.

Accolti presso l’azienda agricola “Fariello Angela”, i piccoli studenti hanno seguito una lezione teorica e pratica, apprendendo il ciclo del castagno e il valore del prodotto simbolo del territorio. “Abbiamo reso l’esperienza di questi ragazzi ancora più golosa offrendo loro una merenda sana a base di confettura di castagne e miele”, ha dichiarato Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Salerno. I bambini hanno ricevuto un attestato come custodi di biodiversità e hanno portato a casa le castagne raccolte.

Il progetto continuerà in classe, dove gli alunni realizzeranno elaborati da presentare in occasione della Giornata del Ringraziamento zonale. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 novembre, quando gli studenti dell’Istituto Alberghiero prepareranno lo scazzatiello castellese, un piatto tradizionale che unisce pasta fresca e castagne. Questo progetto rappresenta un importante passo verso l’educazione alimentare e la valorizzazione delle produzioni tipiche, contribuendo a far crescere il rispetto per la terra nelle nuove generazioni.

Alla giornata erano presenti diverse autorità, tra cui Don Gianluca, parroco di Roccadaspide, e il segretario di zona Roberto D’Angelo, insieme a rappresentanti di Coldiretti Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Coldiretti Salerno: “Dalle Radici al piatto. Settanta bambini alla scoperta del marrone e della biodiversità”” ricevuto tramite email da “Coldiretti – Ufficio Stampa Campania” in data 04/11/2026.

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