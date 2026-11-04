Home Eventi e Manifestazioni Celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale a Sanza

Celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale a Sanza

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Giornata dell'Unità Nazionale
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Si è svolta a Sanza, il 4 novembre 2026, la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un evento di grande significato per il ricordo dei caduti in guerra. Il Cavaliere Attilio De Lisa, insieme alle autorità civili, militari e religiose, ha partecipato alla commemorazione presso il Monumento ai Caduti in Piazza XXIV Maggio. La manifestazione ha avuto inizio con una Santa Messa celebrata dal Parroco don Giuseppe Spinelli, seguita dalla cerimonia istituzionale con l’Alzabandiera e la deposizione di un mazzo di fiori tricolore in memoria dei caduti. Durante l’evento, De Lisa ha sottolineato l’importanza della memoria storica e del sacrificio di coloro che hanno servito l’Italia, esprimendo il desiderio di trasmettere ai giovani i valori di pace, libertà e solidarietà. Presenti anche numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni combattentistiche, l’evento ha rappresentato un momento di raccolta e rispetto, con il suono del Silenzio e il Canto dell’Inno Nazionale. “Il 4 Novembre non è soltanto una data da ricordare, ma un momento per rinnovare il sentimento di appartenenza alla Nazione”, ha affermato De Lisa. La celebrazione si è conclusa con un ringraziamento a tutte le autorità e ai partecipanti, sottolineando l’importanza della memoria dei caduti per le future generazioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 04/11/2026.

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