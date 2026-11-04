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Chiusura temporanea di San Pietro a Corte per interventi di sicurezza

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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chiusura San Pietro a Corte
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L’Ipogeo e la Cappella di Sant’Anna, parte del Complesso Monumentale di San Pietro a Corte a Salerno, sono stati temporaneamente chiusi al pubblico. La decisione è stata presa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino per consentire verifiche tecniche e interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. Questa chiusura si è resa necessaria per tutelare l’incolumità di lavoratori e visitatori e garantire la conservazione di un complesso di grande valore archeologico e storico-artistico.

Le criticità emerse durante i controlli di routine riguardano l’area archeologica e i locali di proprietà comunale che ospitano i servizi igienici e gli spazi di supporto alla visita, necessari per una fruizione sicura del sito. Gli interventi programmati mirano a ridurre i problemi di umidità e a migliorare le condizioni di sicurezza. È prevista anche la sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione, ormai obsoleto, con un sistema più adeguato per la valorizzazione degli affreschi e degli ambienti monumentali.

La Soprintendenza si impegna a contenere al massimo il periodo di chiusura. I tempi saranno comunicati al termine delle verifiche tecniche, con la definizione degli interventi e del relativo cronoprogramma. In vista della riapertura, sarà pubblicato un avviso per l’attivazione di un partenariato speciale pubblico-privato, coinvolgendo enti del Terzo settore. Questa iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione già avviato con associazioni ed enti per la promozione culturale.

Il partenariato mira a rafforzare i servizi di accoglienza e le attività di valorizzazione, ampliare gli orari di apertura e proporre un programma più ricco di eventi. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività educative rivolte a scuole, giovani e cittadinanza, per favorire la conoscenza della storia della città e del suo patrimonio. Una presenza continuativa e una programmazione condivisa contribuiranno anche alla cura e al decoro del contesto urbano, rafforzando il rapporto tra il monumento, gli abitanti e le attività del centro storico. Inoltre, la Soprintendenza ha avviato le procedure per l’adesione del sito al Sistema Museale Nazionale, un progetto coordinato dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura che mette in rete musei e luoghi della cultura italiani.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino del 4/11/2026 San Pietro a Corte: chiusura temporanea per interventi di sicurezza” ricevuto tramite email da “SABAP-SA – UFFICIO STAMPA SABAP DI SA E AV” in data 04/11/2026.

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