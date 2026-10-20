Home Sport Ancora un trionfo per Sergio Landi, Campione del Mondo Masters Pattinaggio Maratona

Ancora un trionfo per Sergio Landi, Campione del Mondo Masters Pattinaggio Maratona

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il salernitano Sergio Landi ha vinto il Campionato del Mondo Masters Pattinaggio Maratona su strada ad Asuncion in Paraguay. L’ingegnere volante si è imposto nella competizione iridata mettendosi alle spalle gli altri pattinatori provenienti da ben 63 nazioni di tutto il mondo.
Landi ha percorso i 42 chilometri della maratona di pattinaggio su strada nel tempo di 01.24.35.056. Ha conquistato la maglia iridata al termine di una volata finale mozzafiato contro il secondo classificato Marco Tulio Boniala Ocontrillo staccato di poco meno di due secondi.
A completare il podio l’argentino Marco Contrera campione del mondo uscenti. Nei tratti più scorrevoli del tracciato di gara, Sergio Landi ha raggiunto una velocità di punta superiore ai 43 chilometri orari.

Una gara durissima

“E’ stata una gara durissima – dichiara Sergio Landi – su di un percorso molto impegnativo caratterizzato da curve a 180 gradi. E’ stato necessario unire potenza, tecnica, strategia per imporsi su dei rivali agguerriti. E’ un risultato straordinario che corona una delle migliori stagioni della mia vita. Sono riuscito in pochi mesi a conquistare due titoli italiani, il Meeting Internazionale di Roma ed un prestigioso terzo posto alla Maratona di Berlino”.
Nel corso della lunga carriera agonistica, Sergio Landi aveva già conquistato numerosi campionati italiani, la Coppa Italia 1991, la Coppa del Mondo 2025, decine di gare internazionali: Madrid, Lubjana, New York.
La prova regina della maratona ha concluso in Uruguay le due settimane dei World Skate Game che hanno coinvolto 12mila atleti in tutte le discipline a rotelle: artistico, corsa, hockey, slalom, skatebording.
Al neo campione del mondo i complimenti dell’on. Sabatino Aracu Presidente della World Skate.
Sergio Landi è uno straordinario esempio di longevità atletica ed agonistica. Riesce a conciliare gli allenamenti e le gare con un’intesa attività professionale che spesso lo porta a realizzare impianti sportivi.

La passione

“Il motore principale- conclude – è la passione per le rotelle che mi ispira da una vita. Volare con i pattini dona una libertà euforica, una gioia che riesco a trasmettere anche nelle relazioni umane e nel lavoro. Sono attento all’alimentazione, cerco di seguire uno stile di vita sano, mi alleno con costanza”.
Sergio Landi è anche un appassionato dirigente sportivo. Ha contagiato con la sua passione centinaia di ragazze e ragazzi che grazie a lui si sono avvicinati agli sport a rotelle. Nel 2013 organizzò i Campionati del Mondo sul circuito cittadino di Salerno.

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