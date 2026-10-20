Finestra Jazz: grande successo per la sedicesima edizione

Si è conclusa con grande partecipazione la sedicesima edizione della rassegna internazionale Finestra Jazz, tenutasi dal 16 al 19 ottobre all’Auditorium Diocesano di Vallo della Lucania. Quattro serate che hanno visto esibirsi artisti di fama, tra cui Joe Barbieri, il Duo Spleen, il Trio di Salerno con Emilia Zamuner e Musica da Ripostiglio, hanno richiamato un pubblico numeroso e attento.

L’evento, organizzato dal Comune di Vallo della Lucania e dall’Associazione Musicale Finestra Jazz, ha proposto una varietà di esperienze musicali, dimostrando la capacità della rassegna di attrarre un pubblico curioso e partecipe. La prima serata ha visto Joe Barbieri presentare un progetto dedicato alla canzone napoletana, in cui la sua voce è stata accompagnata da un ensemble di chitarre, creando un’atmosfera di rara eleganza.

Il secondo appuntamento ha visto sul palco il Duo Spleen, composto da Rita Di Tizio e Alessio Buccella, che ha offerto un concerto energico e virtuoso, mescolando generi come il nuevo tango e il vals criollo. La partecipazione del pubblico è stata calorosa, con applausi che hanno accompagnato ogni esibizione.

Domenica 18 ottobre, il Trio di Salerno ha presentato un repertorio jazzistico, con la voce di Emilia Zamuner che ha arricchito l’esperienza musicale, mettendo in risalto la sinergia tra i musicisti. Infine, la rassegna si è conclusa lunedì con Musica da Ripostiglio, una formazione che ha saputo mescolare virtuosismo e ironia, regalando al pubblico una serata di grande brillantezza.

Gli organizzatori hanno espresso la loro soddisfazione per la risposta del pubblico, sottolineando l’importanza di creare occasioni di incontro con la musica e di offrire appuntamenti culturali significativi per la comunità. La rassegna, che ha visto la partecipazione di oltre duecento artisti nel corso degli anni, continua a rappresentare un punto di riferimento per la diffusione del jazz nel Cilento, contribuendo a valorizzare il territorio attraverso la cultura musicale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato: Finestra Jazz, quattro serate di grande musica: il pubblico premia la sedicesima edizione” ricevuto tramite email da “associazione finestra jazz” in data 20/10/2026.