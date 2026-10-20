Successo per ‘A Vico per Cacio’: unione tra maestri casari e pubblico entusiasta

Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2026 di “A Vico per Cacio”, la festa dedicata ai latticini vicani, che ha avuto luogo il 17 e 18 ottobre a Vico Equense. La manifestazione ha visto la presenza di sette caseifici locali, ognuno con la propria storia e tradizione, uniti in un progetto comune per valorizzare l’arte casearia del territorio.

Il presidente dell’Associazione A Vico per Cacio, Alessandro Di Martino, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i casari: «Il successo più grande non è soltanto aver visto Vico Equense riempirsi di persone, ma essere riusciti a mettere intorno allo stesso tavolo i nostri casari, creando un clima di collaborazione, fiducia e condivisione».

Durante i due giorni di eventi, il pubblico ha avuto l’opportunità di partecipare a degustazioni, laboratori e momenti di convivialità, scoprendo la ricchezza della produzione casearia vicana. L’arte casearia, riconosciuta con la Denominazione Comunale DE.CO., è stata al centro dell’attenzione, evidenziando la qualità e l’autenticità delle lavorazioni.

Di Martino ha aggiunto: «Abbiamo dimostrato che si può fare squadra senza rinunciare alla propria identità e che la collaborazione non toglie valore a nessuno, ma lo moltiplica». Questo messaggio è stato accolto con entusiasmo dai partecipanti, che hanno apprezzato la sinergia tra le diverse realtà produttive.

L’Associazione ha ringraziato le istituzioni e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di mantenere viva la rete di collaborazioni costruita durante la manifestazione. “A Vico per Cacio” non deve esaurirsi nei due giorni di festa, ma deve diventare un percorso per creare nuove opportunità e rafforzare il dialogo tra le imprese.

La manifestazione ha lasciato un segno profondo nella comunità, con la consapevolezza che Vico Equense ha molto da offrire nel panorama gastronomico italiano. I sette caseifici partecipanti hanno dimostrato che, attraverso la collaborazione, è possibile valorizzare le tradizioni e costruire un futuro luminoso per l’arte casearia locale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa ““A Vico per Cacio” conquista il pubblico: grande partecipazione e una nuova alleanza tra i maestri casari di Vico Equense” ricevuto tramite email da “e-comunica srl” in data 20/10/2026.