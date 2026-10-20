Mostra di ventagli d’arte a Olevano sul Tusciano dal 25 ottobre

Dal 25 ottobre al 13 novembre 2026, la Casa Museo Avella-Ferrara nel Borgo Monticello di Olevano sul Tusciano ospiterà la mostra “Come il vento – Mostra di Ventagli d’Arte”. L’iniziativa si propone di esplorare il legame tra arte, creatività e sostenibilità ambientale, offrendo ai visitatori un percorso ricco di stimoli e opportunità di partecipazione attraverso laboratori ed esperienze interattive. La mostra intende coinvolgere il pubblico in una riflessione sull’importanza della sostenibilità e sull’arte come mezzo di espressione e sensibilizzazione. L’Ecomuseo dei Picentini invita tutti a partecipare a questa interessante iniziativa, che promette di unire cultura e consapevolezza ambientale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa | “Come il vento”, mostra di ventagli d’arte a Olevano sul Tusciano” ricevuto tramite email da “Ufficio stampa Ecomuseo dei Picentini” in data 20/10/2026.