Allerta arancione da mezzanotte

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre.

Sulla zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); zona 2 (Alto Volturno e Matese); zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio).