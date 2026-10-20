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Allerta arancione da mezzanotte

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre.
Sulla zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); zona 2 (Alto Volturno e Matese); zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio).
Si prevedono, infatti, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità.
Su tutte le altre zone della Campania vige invece un’allerta meteo di colore Giallo.

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