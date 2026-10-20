Home Politica Campagnuolo: Il Sud non può pagare il prezzo delle emergenze

Campagnuolo: Il Sud non può pagare il prezzo delle emergenze

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Emergenza nel Sud
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Il Presidente del Movimento Civico Avanti Insieme, Dr. Evangelista Campagnuolo, ha lanciato un allarme sulla situazione critica che sta vivendo il Mezzogiorno, sottolineando le conseguenze della mobilitazione degli autotrasportatori contro il caro carburanti. “Le immagini dei camion fermi sulle autostrade, degli scaffali vuoti in diversi supermercati e delle aziende in difficoltà devono far riflettere seriamente su quanto sta accadendo nel nostro Paese”, ha affermato Campagnuolo.

In Campania, le difficoltà nei rifornimenti dei supermercati, in particolare per i prodotti freschi, stanno causando preoccupazione tra le famiglie. “Il caso del pastificio Rummo di Benevento è emblematico. Un’eccellenza dell’agroalimentare italiano, costretta a interrompere la produzione per il mancato arrivo delle materie prime”, ha spiegato il Presidente, evidenziando che la crisi non riguarda solo un’azienda, ma un intero territorio e le sue comunità.

Campagnuolo ha anche sottolineato che la situazione richiede responsabilità e dialogo. “Le risorse annunciate per sostenere il settore dell’autotrasporto rappresentano un segnale importante. È fondamentale che gli interventi siano attuati con tempi certi e che il confronto tra istituzioni e rappresentanze del settore consenta di individuare soluzioni durature”.

Inoltre, ha insistito sulla necessità di garantire la continuità delle forniture essenziali, in particolare per prodotti alimentari e medicinali, e di prestare attenzione alle aziende agricole e alle imprese in difficoltà. “Non è accettabile che il lavoro di un agricoltore vada perduto nei campi mentre nei supermercati mancano i prodotti che quello stesso agricoltore potrebbe fornire”.

Campagnuolo ha chiesto anche un intervento più profondo sul futuro del Mezzogiorno, evidenziando la necessità di infrastrutture moderne e politiche energetiche sostenibili. “Il Sud ha bisogno di condizioni eque per lavorare, produrre, competere e costruire futuro. Non chiediamo privilegi, ma rispetto e opportunità”.

Infine, ha concluso affermando che dietro ogni camion fermo c’è un lavoratore e ogni fabbrica bloccata coinvolge famiglie. “Il Mezzogiorno non può essere ricordato soltanto quando si bloccano le autostrade. Serve una visione nazionale che riconosca il valore del Sud e delle sue aree interne”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Alleghiamo un comunicato stampa del Presidente Avanti Insieme Dr. Evangelista Campagnuolo” ricevuto tramite email da “Evangelista Campagnuolo” in data 20/10/2026.

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