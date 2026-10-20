Confronto tra amministratori sul Piano del Parco a Vallo della Lucania

Si è svolta lunedì 19 ottobre a Vallo della Lucania una riunione operativa della Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, presieduta da Stefano Sansone, Sindaco di Ascea. All’incontro hanno partecipato circa 50 Sindaci e rappresentanti delle Comunità Montane, insieme al Presidente dell’Ente Parco Giuseppe Coccorullo, al Direttore Romano Gregorio e al Vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

La riunione ha avuto come tema centrale il confronto sugli strumenti di pianificazione che riguardano il territorio del Parco, con particolare attenzione al Piano del Parco e al Piano Paesaggistico Regionale della Campania. Durante i lavori, i partecipanti hanno discusso delle criticità da affrontare, delle possibili soluzioni e dell’importanza di coordinare il lavoro tra le diverse amministrazioni, in vista delle prossime scadenze procedurali.

Inoltre, sono stati trattati il Piano pluriennale economico e sociale, l’individuazione delle commissioni della Comunità del Parco, che saranno costituite a breve, e le problematiche legate alla presenza dei cinghiali e alla gestione della fauna selvatica.

«Abbiamo voluto affrontare insieme questioni sulle quali i nostri Comuni devono arrivare preparati», ha dichiarato il Presidente della Comunità del Parco, Stefano Sansone. «Il Piano del Parco e il Piano Paesaggistico Regionale richiedono un lavoro attento, perché dobbiamo approfondire le criticità, individuare le possibili soluzioni e rispettare le scadenze previste. Il confronto di ieri è servito proprio a condividere le questioni aperte e a organizzare i prossimi passaggi. Lo stesso metodo dovrà accompagnarci sul Piano pluriennale economico e sociale e sulle altre problematiche che interessano il territorio, a partire dalla gestione della fauna selvatica».

L’attività della Comunità del Parco proseguirà attraverso il lavoro congiunto degli amministratori e il confronto con l’Ente Parco e le istituzioni competenti, per approfondire le questioni emerse e definire le iniziative da portare avanti nei prossimi passaggi amministrativi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunità del Parco, confronto tra 50 amministratori sul Piano del Parco e sulla pianificazione regionale” ricevuto tramite email da “Stefano Sansone” in data 20/10/2026.