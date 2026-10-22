Home Cultura e Società Formazione professionale Al via il percorso formativo “Volti e voci della Campania” a Pompei

Al via il percorso formativo “Volti e voci della Campania” a Pompei

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Sabato 7 novembre, nella Sala Marianna De Fusco del Pontificio Santuario di Pompei, prenderà il via il percorso formativo regionale “Volti e voci della Campania”, promosso dalla Conferenza Episcopale Campana. L’iniziativa, che si articolerà in quattro incontri fino a maggio 2027, è accreditata per la formazione professionale continua dei giornalisti e si propone di approfondire la conoscenza della realtà campana, riflettendo sul ruolo dell’informazione e dell’educazione nel racconto dei territori.

L’incontro inaugurale inizierà alle ore 9:30 e vedrà la partecipazione di figure di spicco, tra cui Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo-Prelato di Pompei, e Mons. Antonio Di Donna, Presidente della Conferenza Episcopale Campana, che presenterà l’Appello dei Vescovi. L’incontro si concentrerà sulle responsabilità di comunicare e raccontare una terra complessa come la Campania, evidenziando sia le sue difficoltà che le esperienze positive delle comunità.

Il percorso si rivolge a giornalisti, comunicatori, docenti, e operatori pastorali, ed è organizzato dal Settore per le Comunicazioni Sociali della CEC in collaborazione con vari settori regionali. Tra i temi trattati ci saranno le trasformazioni introdotte dalle tecnologie digitali e il ruolo educativo di chi accompagna le nuove generazioni nella comprensione della realtà.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. Gli interessati possono registrarsi tramite un modulo online disponibile sul sito della Conferenza Episcopale Campana. Il programma prevede anche incontri a Napoli, Salerno e Benevento, ciascuno focalizzato su temi specifici riguardanti la comunicazione, l’educazione e le sfide sociali della Campania.

Il primo incontro, oltre a presentare l’Appello dei Vescovi, si propone di dare voce alle comunità e valorizzare le iniziative che contribuiscono alla crescita del territorio, con relazioni e interventi di esperti del settore. Gli altri incontri si concentreranno su temi come la verità e la bellezza nella comunicazione, la dignità delle persone e il futuro delle nuove generazioni nella regione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa CEC percorso formativo Volti e voci della Campania” ricevuto tramite email da “Conferenza Episcopale Campana” in data 22/10/2026.

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