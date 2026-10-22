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Amalfi Coast Sambuco in trasferta contro il Futsal Barra

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Amalfi Coast Sambuco Futsal
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L’Amalfi Coast Sambuco si prepara per la trasferta sul campo del Futsal Barra, in programma sabato 24 ottobre alle ore 15 al PalaWoityla di San Sebastiano al Vesuvio. La partita è valida per la quarta giornata del Girone F del campionato di Serie B. I biancoblù, attualmente primi in classifica, arrivano a questo incontro con un avvio di stagione impeccabile: tre vittorie nelle prime tre giornate, un risultato che conferma le ambizioni e la solidità del gruppo guidato da Mister Ruocco e Mister Gambardella.

Nonostante l’entusiasmo, la squadra è consapevole dell’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare con umiltà. Di fronte, il Futsal Barra cercherà di riscattare la sconfitta subita ad Atri e avrà dalla sua parte il fattore campo. La voglia di tornare a fare punti renderà la sfida particolarmente insidiosa.

Il presidente De Luise e il suo team sono ben consapevoli delle difficoltà che li attendono. Ogni partita può nascondere insidie e sarà fondamentale affrontarle con attenzione, sacrificio e spirito di squadra. L’Amalfi Coast Sambuco punta a conquistare la quarta vittoria consecutiva, ma sa che per restare in alto è necessario continuare a lavorare senza distrazioni. Questo match rappresenta un importante esame di maturità per la capolista.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Amalfi Coast Sambuco, esame Futsal Barra: la capolista non vuole fermarsi” ricevuto tramite email da “Nicola Mansi” in data 22/10/2026.

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