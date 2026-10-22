Amalfi Coast Sambuco in trasferta contro il Futsal Barra

L’Amalfi Coast Sambuco si prepara per la trasferta sul campo del Futsal Barra, in programma sabato 24 ottobre alle ore 15 al PalaWoityla di San Sebastiano al Vesuvio. La partita è valida per la quarta giornata del Girone F del campionato di Serie B. I biancoblù, attualmente primi in classifica, arrivano a questo incontro con un avvio di stagione impeccabile: tre vittorie nelle prime tre giornate, un risultato che conferma le ambizioni e la solidità del gruppo guidato da Mister Ruocco e Mister Gambardella.

Nonostante l’entusiasmo, la squadra è consapevole dell’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare con umiltà. Di fronte, il Futsal Barra cercherà di riscattare la sconfitta subita ad Atri e avrà dalla sua parte il fattore campo. La voglia di tornare a fare punti renderà la sfida particolarmente insidiosa.

Il presidente De Luise e il suo team sono ben consapevoli delle difficoltà che li attendono. Ogni partita può nascondere insidie e sarà fondamentale affrontarle con attenzione, sacrificio e spirito di squadra. L’Amalfi Coast Sambuco punta a conquistare la quarta vittoria consecutiva, ma sa che per restare in alto è necessario continuare a lavorare senza distrazioni. Questo match rappresenta un importante esame di maturità per la capolista.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Amalfi Coast Sambuco, esame Futsal Barra: la capolista non vuole fermarsi” ricevuto tramite email da “Nicola Mansi” in data 22/10/2026.