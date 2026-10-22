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Il Rotary Club a Salerno per la campagna “End Polio Now”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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End Polio Now
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Sabato 24 ottobre, il Rotary Club Salerno Est e il Rotary Club Salerno Picentia organizzeranno un corner point informativo in via Velia, angolo via Roma, dalle ore 10:00 alle 19:00, per sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta contro la poliomielite. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Salerno, mira a richiamare l’attenzione sull’importanza della vaccinazione, fondamentale per eradicare questa malattia infettiva che colpisce soprattutto i bambini.

Durante la giornata, i soci dei due club saranno presenti per fornire informazioni sulla campagna internazionale “End Polio Now” e sul contributo del Rotary International nella lotta contro la polio, che prosegue da oltre 40 anni. Ogni dose di vaccino costa solo 0,13€, e con una donazione di 10€ è possibile vaccinare 76 bambini.

In segno di solidarietà, ai sostenitori della campagna sarà consegnato “’O Vaso Galeotto”, una scatola di praline di cioccolato realizzate dai detenuti della Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi, insieme ad altri prodotti messi a disposizione dai soci dei Rotary Club. Questa iniziativa non solo sensibilizza sulla poliomielite, ma promuove anche un messaggio di inclusione e riscatto sociale, valorizzando le competenze delle persone detenute.

La campagna “End Polio Now” è una delle più importanti iniziative umanitarie del Rotary International, che ha contribuito a ridurre significativamente i casi di poliomielite nel mondo. Tuttavia, il traguardo finale non è ancora stato raggiunto, e mantenere alta l’attenzione è essenziale. La presenza in via Velia rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare la comunità a questa causa di rilevanza mondiale, sottolineando l’importanza della salute dei bambini e della partecipazione collettiva.

Con questa iniziativa, i Rotary Club Salerno Est e Salerno Picentia rinnovano il loro impegno al servizio della comunità, unendo la lotta internazionale alla poliomielite con esperienze locali di solidarietà e inclusione. “End Polio Now: insieme per un mondo libero dalla poliomielite” è l’obiettivo che unisce tutti, e attraverso la consapevolezza e la partecipazione di ciascuno, può diventare sempre più vicino.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA “END POLIO NOW”: SABATO 24 OTTOBRE IL ROTARY A SALERNO PER SENSIBILIZZARE SULLA LOTTA ALLA POLIOMIELITE” ricevuto tramite email da “Rotary Club Salerno Picentia” in data 22/10/2026.

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