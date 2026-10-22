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Strasalerno, è già record di partecipazione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Avere superato, a una settimana dall’evento i 1.100 iscritti è un risultato clamoroso quasi per tutti.

Non per la Strasalerno Garofalo, che affronta domenica la sua edizione numero 31 ed è ormai abituata a una vera invasione di podisti una volta l’anno per prendere parte alla mezza maratona, che dal 1993 è un riferimento per tutti gli appassionati non solo campani.

Merito di un percorso estremamente veloce che tocca sia il lungomare della città che il suo interno, toccando tutti i suoi punti storici offrendo un vero spaccato di quel che Salerno rappresenta. Un tracciato tutto nuovo, un giro unico ad anello che sarà una scoperta per tutti i partecipanti e che gli organizzatori promettono essere ancora più veloce del precedente.

Obiettivo record cronometrico

Il primato storico di partecipanti è stato già ottenuto, ora si punta a quello cronometrico. Negli ultimi anni la miglior prestazione è stata appannaggio di Vincenzo Lembo che nel 2021 ha corso in 1h10’29” e di Vincenza Della Rocca autrice lo scorso anno di 1h19’32” e la portacolori dell’ASD Caracciolo Runners tornerà quest’anno per provare a migliorarsi.

Come da tradizione per la corsa campana, la prova sulla mezza maratona sarà abbinata alla 10 km, che sarà proposta sia nella sua versione agonistica che in quella non competitiva. Non mancherà la Family Run, proposta sulla distanza dei 2 km. Partenza per tutti alle ore 8:45 dallo spazio antistante la Piscina Vitale, sede anche dell’arrivo e di tutti i servizi.

Ci sarà ancora la possibilità di iscriversi per tutti i ritardatari ma solo nella giornata di vigilia, presentandosi ai tavoli della segreteria nella zona di partenza dalle 15:00 alle 19:30. Domenica si potrà solo ritirare il pettorale dalle 7:30 alle 8:15.

La manifestazione sui 21,097 km, oltre a essere nel calendario nazionale Fidal, avrà anche valore di Campionato nazionale ASI. A fine gara verranno premiati i primi 20 uomini e donne e i primi 3 classificati di categoria. Per la prova breve verrà dato un riconoscimento ai primi 6 classificati assoluti e ai primi 3 di categoria.

Per informazioni: Atl.Vis Nova, https://www.visnovasalerno.it/strasalerno/

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