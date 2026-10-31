Mirco Nese e Andrea Enne lanciano il singolo ‘Too Late’

Mirco Nese e Andrea Enne hanno presentato il loro nuovo singolo “Too Late”, disponibile dal 16 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano, che esplora le emozioni che seguono la fine di una relazione, si distingue per un sound contemporaneo e un’atmosfera malinconica.

“Too Late” non si concentra sul momento della rottura, ma su ciò che accade dopo: l’assenza che diventa palpabile, i sentimenti che non svaniscono e la solitudine che si fa sentire. La canzone descrive il tempo sospeso in cui una persona continua a occupare i pensieri, nonostante non abbia più un posto nella vita dell’altro. Con versi che evocano dubbi e notti insonni, il brano racconta una separazione che si consuma lentamente, lasciando segni indelebili.

Musicalmente, il singolo unisce melodie intime a un sound moderno, con la voce dei due artisti che diventa un potente strumento per esprimere l’emozione del distacco. Il titolo stesso, “Too Late”, racchiude la consapevolezza che arriva quando non c’è più tempo per tornare indietro.

In accompagnamento all’uscita del singolo, è stato realizzato un videoclip ufficiale diretto da Giuseppe Iadonisi, girato a Battipaglia. Il video traduce visivamente il messaggio della canzone attraverso simboli semplici e diretti, come la danza, la strada come percorso personale e il fuoco come simbolo di trasformazione.

“Too Late” rappresenta un nuovo capitolo nella carriera artistica di Nese e Enne, due cantautori italiani con esperienze significative nel panorama musicale. Nese è un artista affermato, vincitore di premi come l’Evoli Festival e il Premio Mia Martini, mentre Enne, conosciuto anche come Vito Andrea Arcella, ha iniziato la sua carriera nel 2016 e ha già collezionato oltre duecento esibizioni dal vivo.

Il singolo è già in rotazione radiofonica e ha raggiunto il 19esimo posto tra i brani più ascoltati. È disponibile su Spotify, Apple Music e su tutte le piattaforme digitali. Per chi desidera approfondire, è possibile guardare il videoclip su YouTube al seguente link: https://youtu.be/u37t6yjUkuE?is=Wh0xhO6fcRbOjw5F.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa nuovo singolo TOO LATE – Mirco Nese e Andrea Enne” ricevuto tramite email da “SCENATEATROMANAGEMENTSRL” in data 31/10/2026.