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LNDC Animal Protection lancia la campagna di adozioni “Quest’inverno portalo a casa”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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LNDC Animal Protection ha avviato una nuova campagna di adozioni consapevoli intitolata “Quest’inverno portalo a casa”, rivolta ai cani del Canile Municipale di Cava dei Tirreni. L’iniziativa, presentata il 2 novembre 2026, si propone di dare una famiglia a cani spesso trascurati, come quelli anziani, malati o di taglia grande.

Ogni giorno, nei rifugi LNDC, migliaia di cani vengono accolti e curati, ma molti di essi aspettano a lungo di essere adottati. La campagna mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di conoscere le storie e le esigenze di questi animali, superando le scelte basate solo sull’apparenza. “Adottare significa molto più che portare un cane fuori da un box”, affermano i rappresentanti dell’associazione. È fondamentale comprendere la compatibilità tra il proprio stile di vita e le necessità del cane, assumendosi la responsabilità del suo benessere.

LNDC Animal Protection invita chi desidera adottare a contattare i volontari per un appuntamento, così da poter conoscere il cane più adatto alla propria situazione. La campagna sarà accompagnata da contenuti sui social media, volti a promuovere adozioni consapevoli e a dare visibilità ai cani che aspettano da più tempo. L’invito è quello di guardare oltre l’età, la taglia e l’aspetto, per concedere a questi animali la possibilità di una nuova vita in famiglia.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sezione territoriale dell’associazione al numero 089 46 34 43 o scrivendo a caniledicava@gmail.com.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno – “Quest’inverno portalo a casa”: parte la campagna LNDC Animal Protection per dare una famiglia ai cani del Canile di Cava dei Tirreni” ricevuto tramite email da “Ufficio stampa” in data 02/11/2026.

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