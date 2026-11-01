Infortunio dell’arbitro interrompe il match Sicignano-Olympic Salerno

La partita tra Sicignano e Olympic Salerno, valida per la sesta giornata del girone H di Prima Categoria, è stata interrotta dopo soli 25 minuti a causa di un infortunio dell’arbitro, Alessandro Cotta, della sezione di Ercolano. Le due squadre sono state costrette a ritornare negli spogliatoi, lasciando il punteggio fissato sull’1-2 in favore degli ospiti.

La gara, disputata sul sintetico dello stadio “Conforti” di Serre, era iniziata con un buon ritmo. Il Sicignano si era portato in vantaggio al 6′ grazie a un piazzato di Costanzo, che ha sorpreso il portiere Pinto. Tuttavia, l’Olympic Salerno ha reagito prontamente, pareggiando al 13′ con un rigore trasformato da Pappalardo, assegnato per un fallo di mani. Gli ospiti, galvanizzati dal gol, hanno poi trovato il vantaggio al 18′ con una bella azione che ha visto Pappadà segnare con un tiro da fuori area.

Dopo l’infortunio dell’arbitro, le squadre attendono ora comunicazioni ufficiali dal CR Campania della LND riguardo alla data in cui si recupererà la restante parte del primo tempo e l’intera seconda frazione di gioco. La situazione ha lasciato i tifosi e le società in attesa di chiarimenti su come si procederà per completare l’incontro.

Il tabellino della partita è il seguente:

SICIGNANO: Pergamena, Maltempo, Amato, Siani, Curcio, Mandia, Costanzo, Spinelli, Forlano, Salerno, Tchangou. A disposizione: Romano, Magliano R., Citro, Magliano L., Foglia, Lanzotti, Grande, Cobuccio. Allenatore: Lardo.

OLYMPIC SALERNO: Pinto, Truono, Carletti, Avino, Pappalardo, Della Corte, Spero, Maresca, Darhrham, Pappadà, Provenza. A disposizione: Galluzzi, Pellegrino, Morbegno, Scarpa, Cifelli A., Cifelli F., Della Calce, Memoli, Giannattasio. Allenatore: Benvenuto.

ARBITRO: Cotta di Ercolano.

RETI: 6′ pt Costanzo (S), 13′ pt rig. Pappalardo, 18′ pt Pappadà.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa n. 20 Olympic Salerno 2026/27” ricevuto tramite email da “press olympic salerno” in data 01/11/2026.