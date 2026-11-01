La Polisportiva Baroncino conquista la semifinale di Coppa Campania

La Polisportiva Baroncino femminile ha ottenuto una vittoria decisiva nel big match contro la Givova Pagani, battendo le avversarie con un punteggio di 8-3 e conquistando così il pass per la semifinale di Coppa Campania con un turno d’anticipo.

La partita, disputata sul campo della Givova Pagani, capolista del Girone B, ha visto le ragazze allenate da mister Dorini scendere in campo con determinazione. Dopo due vittorie consecutive contro Aquilotti Irno e Progetto San Sebastiano, la squadra si è preparata intensamente per questo incontro, approfittando del turno di riposo precedente per affinare le proprie strategie di gioco.

L’incontro è iniziato nel migliore dei modi per la Polisportiva Baroncino, che si è portata subito in vantaggio grazie a un gol di Di Palma. Da quel momento, le giallonere hanno mostrato un futsal impeccabile, allungando il punteggio con le reti di Gorrasi, una tripletta di Misto e un gol di Napolitano, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 5-0.

Nella ripresa, nonostante un tentativo di reazione da parte delle padrone di casa, con i gol di capitan Pierno e la doppietta di Contursi, il Baroncino ha mantenuto il controllo del gioco. Napolitano e capitan Provenza hanno sigillato la vittoria, portando il punteggio finale a 8-3.

“È stata un’ottima partita – ha commentato mister Dorini – abbiamo fatto un primo tempo eccellente dove le ragazze hanno messo in pratica quanto preparato in settimana. La Givova Pagani è una squadra forte e su questo campo non credo che molti riusciranno a far risultato. Vincere il girone era importante e siamo contenti dell’obiettivo. Siamo solo all’inizio, ma la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Faccio i complimenti alle ragazze, ma pensiamo già alla prossima gara”.

Con questa vittoria, la Polisportiva Baroncino si è portata in testa alla classifica, agganciando proprio la Givova Pagani. Nel prossimo turno, le giallonere affronteranno l’Albanella, mentre le avversarie osserveranno un turno di riposo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa polisportiva baroncino femminile” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 01/11/2026.