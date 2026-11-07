Ebbanesis in concerto a Cava de’ Tirreni il 13 novembre

Il duo musicale Ebbanesis si esibirà venerdì 13 novembre a “Il MORO” di Cava de’ Tirreni, nell’ambito della rassegna jazz curata da Gaetano Lambiase. Composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, il duo ha guadagnato notorietà online dal 2017, proponendo rivisitazioni di classici della canzone napoletana e celebri brani rock in dialetto. Tra i loro successi, spicca la reinterpretazione di “Bohemian Rhapsody” dei Queen, che ha superato i 2 milioni di visualizzazioni. Le Ebbanesis hanno ricevuto richieste di concerti non solo in Italia, ma anche in Francia, Germania, Russia, Emirati Arabi e Svezia, esibendosi in importanti location come il Gasteig di Monaco di Baviera e il Teatrium di Mosca. Hanno anche partecipato a programmi televisivi di successo, tra cui “Qui e adesso” con Massimo Ranieri e “Bar Stella” con Stefano De Martino. Il concerto inizierà alle 22:30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. La location si trova in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, con opzioni di parcheggio disponibili nelle vicinanze.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “A “Il MORO” di Cava de’ Tirreni venerdì 13 novembre Ebbanesis in “Ebbanepolis”” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 07/11/2026.