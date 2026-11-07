Home Eventi e Manifestazioni Attilio De Lisa promuove manifestazioni commemorative a Sanza

Attilio De Lisa promuove manifestazioni commemorative a Sanza

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
manifestazioni commemorative Sanza
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko

Il Cavaliere Attilio De Lisa, membro dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e originario di San Rufo, ha annunciato il suo impegno nell’organizzazione di manifestazioni commemorative e patriottiche a Sanza. Queste iniziative mirano a valorizzare la memoria storica e i valori fondanti della Repubblica Italiana, coinvolgendo realtà associative e istituzionali del territorio.

De Lisa, in qualità di membro dell’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto, intende avviare attività culturali e storiche, collaborando con la sezione A.N.C.R. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci). La collaborazione tra associazioni è vista come fondamentale per mantenere viva la memoria dei sacrifici di chi ha servito la Nazione.

L’iniziativa si propone anche di affrontare alcune difficoltà locali riguardanti il riconoscimento del Presidente della sezione A.N.C.R., sottolineando l’importanza del dialogo e del rispetto dei ruoli associativi per una cooperazione costruttiva. De Lisa, anche socio dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, punta a coinvolgere cittadini, autorità civili, militari, religiose e giovani in eventi commemorativi.

Particolare attenzione sarà dedicata alle ricorrenze nazionali, come il 25 Aprile, il 2 Giugno e il 4 Novembre, con l’intento di trasmettere valori di libertà, pace, democrazia e identità nazionale. L’obiettivo è costruire un percorso di collaborazione che trasformi la memoria storica in un patrimonio condiviso per le future generazioni, rafforzando la partecipazione associativa e il rispetto istituzionale verso chi ha dedicato la propria vita al servizio della Patria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 07/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it