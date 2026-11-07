Attilio De Lisa promuove manifestazioni commemorative a Sanza

Il Cavaliere Attilio De Lisa, membro dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e originario di San Rufo, ha annunciato il suo impegno nell’organizzazione di manifestazioni commemorative e patriottiche a Sanza. Queste iniziative mirano a valorizzare la memoria storica e i valori fondanti della Repubblica Italiana, coinvolgendo realtà associative e istituzionali del territorio.

De Lisa, in qualità di membro dell’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto, intende avviare attività culturali e storiche, collaborando con la sezione A.N.C.R. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci). La collaborazione tra associazioni è vista come fondamentale per mantenere viva la memoria dei sacrifici di chi ha servito la Nazione.

L’iniziativa si propone anche di affrontare alcune difficoltà locali riguardanti il riconoscimento del Presidente della sezione A.N.C.R., sottolineando l’importanza del dialogo e del rispetto dei ruoli associativi per una cooperazione costruttiva. De Lisa, anche socio dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, punta a coinvolgere cittadini, autorità civili, militari, religiose e giovani in eventi commemorativi.

Particolare attenzione sarà dedicata alle ricorrenze nazionali, come il 25 Aprile, il 2 Giugno e il 4 Novembre, con l’intento di trasmettere valori di libertà, pace, democrazia e identità nazionale. L’obiettivo è costruire un percorso di collaborazione che trasformi la memoria storica in un patrimonio condiviso per le future generazioni, rafforzando la partecipazione associativa e il rispetto istituzionale verso chi ha dedicato la propria vita al servizio della Patria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 07/11/2026.