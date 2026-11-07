La Santoro Creative Hub Salerno conquista la quarta vittoria in fila

La Santoro Creative Hub Salerno ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Molinari Napoli, confermando la propria imbattibilità nella stagione di Serie B2. Il match, che si è svolto il 7 novembre 2026, è stato caratterizzato da un avvincente tie break, con le foxes che hanno dimostrato grande determinazione e abilità sul campo avversario.

Le ragazze di coach Paolo Cacace hanno iniziato il match con una formazione solida, con Ndriollari al palleggio e un attacco ben distribuito tra Rossin, Erra e Biscardi. Il primo set ha visto Salerno prendere un buon margine, grazie a un inizio potente di Biscardi e a un ace di Ndriollari, chiudendo il parziale sul 15-25.

Il secondo set è stato molto combattuto, con il Molinari che ha cercato di recuperare terreno. Tuttavia, Salerno ha mantenuto il controllo, chiudendo anche questo set a proprio favore con un errore delle avversarie sul 23-25. Nel terzo set, le foxes hanno subito un break decisivo che ha permesso al Molinari di imporsi 25-19, mentre nel quarto set Salerno ha faticato, cedendo 25-14.

Nel quinto e decisivo set, il Molinari è partito bene, ma Salerno ha reagito con determinazione, chiudendo il match sul 8-15 grazie a un parziale di otto punti consecutivi. “E’ una vittoria importante – ha dichiarato coach Cacace – che ci consente di proseguire la striscia positiva. Rimpianti? No, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, consapevoli delle difficoltà che abbiamo avuto, soprattutto in ricezione, su cui lavoreremo in settimana.”

La Santoro Creative Hub Salerno tornerà in campo il prossimo fine settimana, affrontando la Pallavolo Rossano nella prossima giornata di campionato.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – VOLLEY” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 07/11/2026.