La Jomi Salerno vince contro la Cellini Padova 34-22

La Jomi Salerno ha ottenuto una netta vittoria contro la Cellini Padova, con un punteggio finale di 34-22, nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A1 femminile, disputata alla palestra Palumbo. La partita, caratterizzata da due volti, ha visto le salernitane affrontare un primo tempo difficile, ma un secondo tempo decisamente migliore.

L’incontro è iniziato con un avvio favorevole per le ospiti, che si sono portate in vantaggio sullo 0-2 grazie alle reti di Prela e Ghonim. Le ragazze di Salerno, dopo un avvio in salita, sono riuscite a ribaltare la situazione al nono minuto con Giulia Conte, che ha segnato il primo gol del vantaggio salernitano sul 6-5. Nonostante i tentativi di allungare, Padova ha mantenuto la pressione, chiudendo il primo tempo sotto di sole due reti, sul punteggio di 15-13.

Nel secondo tempo, la Jomi ha cercato di prendere il largo, portandosi sul 16-13, ma la Cellini ha risposto, pareggiando a 17 con Nardomarino. Da quel momento, però, le salernitane hanno cambiato marcia, aumentando l’intensità e approfittando delle imprecisioni avversarie. Al 42′ Mangone ha segnato il gol del 21-17, dando il via a una fuga che ha visto il punteggio salire a 27-19 al 50′.

Un momento significativo della partita è stato il debutto di Denise Guzzetta, portiere classe 2008, che ha fatto il suo ingresso in campo, rendendo la serata ancora più memorabile. Negli ultimi minuti, la Jomi ha continuato ad allungare, chiudendo il match sul 34-22 e conquistando così la terza vittoria in una settimana.

Questa vittoria segna anche l’esordio casalingo di Ion Ivan sulla panchina della Jomi Salerno, che ora si prepara per il prossimo incontro in trasferta contro il Conversano, previsto per il weekend prossimo. La squadra, dopo una settimana intensa, guarda con fiducia al futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 7 novembre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 07/11/2026.