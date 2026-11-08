Salerno Basket ’92 subisce una pesante sconfitta contro San Giovanni Valdarno

Il Salerno Basket ’92 continua a vivere un momento difficile, incassando la terza sconfitta consecutiva nella sesta giornata della Serie A2 Credem Banca. Sabato scorso, la squadra granatina ha ceduto il passo alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno con un netto 54-81 al PalaSilvestri.

La partita è iniziata in salita per le granatine, che hanno subito un parziale di 0-11 nei primi tre minuti di gioco, con Milani protagonista. Il coach Piccionne ha chiamato un minuto di sospensione, ma le toscane hanno continuato a dominare. I primi punti per Salerno sono arrivati solo a 4:30” dalla fine del primo quarto, grazie ai liberi di Mbaye, portando il punteggio sul 2-20. Il primo quarto si è chiuso con un pesante 9-29, con Milani che ha messo a segno 29 punti e Prytz che ha realizzato 5 triple su 9 tentativi.

Salerno, privo di Potolicchio, non è riuscito a rientrare in partita, chiudendo il primo tempo sul 18-49, un distacco di 31 punti. Alla mezzora, il punteggio era già 31-66. Nonostante un sussulto finale, con un buon apporto di Pappagallo, la squadra di Piccionne ha terminato l’incontro con un passivo di 54-81.

Il coach Piccionne ha espresso il suo rammarico, dichiarando: “Abbiamo sofferto l’intensità delle avversarie, le basse percentuali dei primi due quarti fanno il paio con una nostra difesa insufficiente. Non so se si tratta di un problema di approccio o piuttosto di differenza tra i due roster. Forse gli ultimi due quarti mi hanno lasciato delle risposte, soprattutto emotive da parte del gruppo.”

Con la sosta in arrivo, il Salerno Basket ’92 avrà l’opportunità di recuperare energie fisiche e mentali. Il prossimo incontro è previsto per il 21 novembre contro l’Use Rosa Empoli.

Nel tabellino finale, per Salerno si segnalano Pierdicca con 11 punti, Pelizzari con 15 e Mbaye con 8. Per San Giovanni Valdarno, Milani è stata la top scorer con 29 punti, seguita da Prytz con 16.

Arbitri: Marzo-Moriello

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno Basket ’92 – comunicato n°33 s.s 2026/27” ricevuto tramite email da “AD Salerno Basket ’92” in data 07/11/2026.