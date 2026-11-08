La Polisportiva Baroncino vince 4-2 contro l’Albanella e chiude imbattuta la fase a gironi

La Polisportiva Baroncino ha ottenuto una convincente vittoria per 4-2 contro l’Albanella, chiudendo la fase a gironi della Coppa Campania con un bilancio di quattro vittorie su quattro, conquistando così il primo posto in classifica e rimanendo imbattuta.

Le ragazze di mister Dorini hanno affrontato l’ultima giornata del girone con determinazione, puntando a mantenere l’imbattibilità e a reagire alle provocazioni avversarie. La partita è iniziata con un tiro di Di Nola, ma il portiere avversario, De Sio, ha deviato in angolo. Da quel momento, il Baroncino ha preso in mano le redini del gioco, creando diverse occasioni per il gol.

Il vantaggio è arrivato al 15′ grazie a Gorrasi, che ha rubato palla all’avversaria e ha segnato con un tiro preciso. Poco dopo, l’Albanella ha subito un’espulsione per un brutto intervento di Taddeo su Gorrasi. Quest’ultima ha raddoppiato poco dopo, approfittando di una respinta corta del portiere avversario sul tiro di Napolitano.

L’Albanella ha accorciato le distanze con un tiro libero di Di Santi, ma il Baroncino ha risposto con un’azione corale che ha portato al terzo gol, realizzato da Ordinanza su assist di Napolitano. Il primo tempo si è concluso sul 3-1 per le giallonere.

Nella ripresa, il Baroncino ha continuato a controllare il gioco, ma l’Albanella ha segnato un rigore contestato, trasformato nuovamente da Di Santi. Gorrasi ha poi segnato il quarto gol per il Baroncino, riportando il vantaggio a due reti. Nonostante l’espulsione di Di Palma per un secondo giallo controverso, la squadra non si è scomposta e ha continuato a cercare il quinto gol, mentre l’Albanella faticava a creare pericoli.

Con questa vittoria, la Polisportiva Baroncino accede alla semifinale della Coppa Campania, replicando il successo della scorsa stagione. Ora, l’attenzione si sposta al campionato che inizierà nel prossimo fine settimana, dove le giallonere affronteranno il Rotondi, probabile avversario in semifinale di Coppa.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 08/11/2026.