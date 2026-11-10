Arrestato un 34enne per spaccio di droga a Carinaro

I Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti a Carinaro, in provincia di Caserta. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio del 9 novembre durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga.

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva un involucro contenente circa 2 grammi di hashish e tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi, a un 62enne residente nella provincia di Caserta. Dopo aver interrotto lo scambio, i Carabinieri hanno sequestrato la sostanza stupefacente, che è stata custodita in attesa del deposito presso l’ufficio corpi di reato. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

In aggiunta, i Carabinieri hanno sequestrato anche una bicicletta a pedalata assistita utilizzata dall’arrestato, che risultava modificata e assimilabile a un ciclomotore.

Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo. Si ricorda che il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e l’indagato è da ritenersi innocente fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° comunicato stampa del 10 novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 10/11/2026.