Home Economia Aziende e Professionisti Il Cav. Attilio De Lisa e il suo ruolo all’ASL Salerno

Il Cav. Attilio De Lisa e il suo ruolo all’ASL Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Attilio De Lisa ASL
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
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Il Cavaliere Attilio De Lisa, infermiere professionista e funzionario sanitario dell’ASL Salerno, svolge un ruolo cruciale presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri. Dal 2022, è impegnato nel monitoraggio e miglioramento della qualità dei servizi sanitari, grazie alla sua esperienza e formazione in Management nelle Organizzazioni Sanitarie.

Originario di San Rufo e residente a Sanza, De Lisa è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2018. La sua carriera include significative esperienze nella Direzione Sanitaria, dove ha gestito agende, liste d’attesa e attività di back-office. Inoltre, è autore di un libro autobiografico che racconta il suo percorso professionale nel Vallo di Diano e nel Cilento.

Attivo nel dibattito pubblico, De Lisa si è fatto portavoce di importanti questioni locali, tra cui la salvaguardia del Punto Nascita dell’Ospedale di Sapri. La sua iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno e al Sindacato CISL FP dal 1995 e 2003, rispettivamente, testimonia il suo impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori nel settore sanitario.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 10/11/2026.

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