Controlli dei Carabinieri a San Prisco: quattro denunciati per rifiuti pericolosi

Nella mattinata del 9 novembre, i Carabinieri della Stazione di San Prisco hanno effettuato controlli nell’ambito della lotta contro i reati ambientali, scoprendo un’area utilizzata da una società edile per il deposito di rifiuti speciali e pericolosi. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti ingenti cumuli di materiali provenienti da un vicino cantiere edile, esposti agli agenti atmosferici e depositati su terreno non impermeabilizzato, con evidenti rischi per l’ambiente.

Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di quattro persone, di età compresa tra i 27 e i 57 anni, ritenute responsabili della gestione non autorizzata dei rifiuti. Tra i denunciati vi sono un 29enne, capocantiere e socio della società, un 57enne, legale rappresentante dell’impresa, un 37enne, operaio e socio, e un 47enne, direttore dei lavori.

I Carabinieri hanno provveduto al sequestro dell’area interessata, affidandola in custodia giudiziale al legale rappresentante della società. L’azione rientra in un più ampio dispositivo di controllo attuato dai Carabinieri per contrastare l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, con particolare focus sulla Terra dei Fuochi, dove la tutela dell’ambiente e della salute pubblica è una priorità.

Si ricorda che le persone denunciate godono della presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva di condanna.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° comunicato stampa del 10 novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 10/11/2026.