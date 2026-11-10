Home Cronaca Controlli dei Carabinieri a San Prisco: quattro denunciati per rifiuti pericolosi

Controlli dei Carabinieri a San Prisco: quattro denunciati per rifiuti pericolosi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
controlli Carabinieri rifiuti
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

Nella mattinata del 9 novembre, i Carabinieri della Stazione di San Prisco hanno effettuato controlli nell’ambito della lotta contro i reati ambientali, scoprendo un’area utilizzata da una società edile per il deposito di rifiuti speciali e pericolosi. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti ingenti cumuli di materiali provenienti da un vicino cantiere edile, esposti agli agenti atmosferici e depositati su terreno non impermeabilizzato, con evidenti rischi per l’ambiente.

Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di quattro persone, di età compresa tra i 27 e i 57 anni, ritenute responsabili della gestione non autorizzata dei rifiuti. Tra i denunciati vi sono un 29enne, capocantiere e socio della società, un 57enne, legale rappresentante dell’impresa, un 37enne, operaio e socio, e un 47enne, direttore dei lavori.

I Carabinieri hanno provveduto al sequestro dell’area interessata, affidandola in custodia giudiziale al legale rappresentante della società. L’azione rientra in un più ampio dispositivo di controllo attuato dai Carabinieri per contrastare l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, con particolare focus sulla Terra dei Fuochi, dove la tutela dell’ambiente e della salute pubblica è una priorità.

Si ricorda che le persone denunciate godono della presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva di condanna.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° comunicato stampa del 10 novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 10/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it