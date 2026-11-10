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Da Dorelli a Sinatra, Gianluca Guidi a Battupaglia domenica 15

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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C’è chi in teatro ci arriva e chi ci nasce. Gianluca Guidi appartiene alla seconda categoria. Figlio di Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, due nomi che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano, è cresciuto tra le quinte prima ancora di salire sulla scena.
Il 15 novembre porta questa storia sul palco del Teatro Sociale Aldo Giuffrè con Diario di un figlio d’arte – Da Dorelli a Sinatra, un recital teatrale e musicale che scrive, dirige e interpreta.

Un racconto a ritmo di swing

Il racconto autobiografico diventa il modo per affrontare una domanda che ogni figlio  d’arte prima o poi si pone: come si trova la propria voce quando quella di tuo padre la conoscono tutti? Guidi risponde con le armi del mestiere: il ritmo della battuta e soprattutto la musica.
Il filo rosso che lega Dorelli a Sinatra non è un semplice omaggio. È una genealogia artistica, la linea dello swing e del grande intrattenimento che attraversa due generazioni e arriva fino a lui.
Lo spettacolo vive proprio di questo equilibrio tra confessione e show, tra il tono intimo del diario e quello brillante del varietà.
Chi ama il teatro musicale e chi conosce a memoria gli standard di Sinatra troverà in questa serata qualcosa di speciale.
Lo spettacolo fa parte della Stagione 2026/2027 del Teatro Sociale Aldo Giuffrè.
Informazioni e biglietti
Diario di un figlio d’arte – Da Dorelli a Sinatra, di e con Gianluca Guidi
 15 novembre, ore 18,30
Teatro Sociale Aldo Giuffrè, via Guicciardini 35, Battipaglia (SA)
Biglietti: online su postoriservato.it e al botteghino del teatro
Info: 0828 380392 | 351 6191445

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