Antonio Pagnotto nominato Direttore Generale del Polo Nazionale Droni

Antonio Pagnotto, originario di Bellosguardo, nel Cilento, è stato nominato Direttore Generale del Polo Nazionale Droni. La sua carriera si è sviluppata nei settori dell’innovazione, telecomunicazioni e cybersecurity, portandolo a questo importante incarico. La Presidenza del Polo Nazionale Droni ha sottolineato l’importanza di questa nomina, non solo come un riconoscimento professionale, ma anche come un’opportunità per valorizzare le competenze provenienti dalle aree interne del Paese.

Pagnotto ha un profilo professionale che include esperienze significative in relazioni internazionali e comunicazioni sicure. La sua nuova posizione mira a rafforzare il collegamento tra imprese, startup, università e istituzioni, promuovendo la cooperazione tra industria e ricerca, essenziale in un campo in rapida evoluzione come quello delle tecnologie senza pilota.

Durante il Consiglio Generale, Pagnotto ha delineato le sue linee guida, ponendo l’accento sulla necessità di rafforzare le filiere e promuovere relazioni stabili tra il mondo produttivo e la ricerca. Il suo approccio si fonda sulla collaborazione e sull’ascolto, elementi cruciali per affrontare le sfide di un settore complesso.

Uno degli obiettivi principali del Polo Nazionale Droni è quello di rendere tangibile il valore delle proprie attività per le aziende, favorendo l’internazionalizzazione e l’accesso a reti industriali. Particolare attenzione sarà riservata alle piccole e medie imprese, che spesso possiedono soluzioni innovative ma necessitano di opportunità per entrare in contatto con progetti più ampi.

Pagnotto ha espresso il suo forte legame con Bellosguardo e il Cilento, sottolineando l’importanza di coinvolgere le aree interne nei processi di innovazione. “Provenire da un piccolo centro significa conoscere da vicino il sacrificio e la determinazione di chi prova a costruire qualcosa attraverso il proprio lavoro. Credo che questi territori possano diventare parte attiva dei processi di innovazione”, ha affermato.

La Presidenza del Polo Nazionale Droni ha augurato a Pagnotto un buon lavoro, fiduciosa che il suo incarico contribuirà allo sviluppo dell’organizzazione e delle relazioni nel settore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa | Dal Cilento alla Direzione Generale del Polo Nazionale Droni: Antonio Pagnotto” ricevuto tramite email da “a.pagnotto@polonazionaledroni.com” in data 10/11/2026.