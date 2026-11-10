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UGL Salute: Necessario rinnovare anche le piccole apparecchiature sanitarie

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Nel dibattito sulla sanità italiana, accanto a temi come le liste d’attesa e la carenza di personale, emerge la questione dell’obsolescenza e della manutenzione delle tecnologie ospedaliere. La Segreteria Nazionale di UGL Salute ha richiamato l’attenzione su questo aspetto, sottolineando l’importanza di non limitarsi al rinnovo delle grandi apparecchiature finanziate dal PNRR. “Quando si parla di innovazione sanitaria, il pensiero va immediatamente a TAC e risonanze magnetiche, ma la quotidianità di un ospedale si regge su dispositivi medio-piccoli come monitor multiparametrici, ventilatori polmonari, defibrillatori, elettrobisturi, pompe infusionali e incubatrici”, ha dichiarato il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano.

UGL Salute ha evidenziato che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire non solo nuovi acquisti, ma anche una gestione efficiente dell’intero parco tecnologico. “Una tecnologia non può ritenersi adeguata solo perché continua ad accendersi. L’età dei dispositivi, la frequenza dei guasti, la disponibilità dei ricambi e la qualità della manutenzione devono diventare elementi centrali della programmazione sanitaria”, ha proseguito Giuliano.

Per affrontare questa criticità, UGL Salute propone l’apertura di un tavolo di confronto nazionale, basato su un censimento aggiornato di tutte le apparecchiature, comprese quelle di fascia medio-piccola, con dettagli su età, manutenzione e ricambi. Inoltre, si richiede un piano pluriennale di rinnovo che vada oltre le risorse del PNRR e il potenziamento dell’ingegneria clinica per una manutenzione preventiva costante.

“Un ospedale davvero moderno è quello in cui ogni professionista lavora con strumenti efficienti e ogni cittadino riceve cure sicure ed appropriate. Non chiediamo tecnologia per fare vetrina, ma investimenti continui per curare meglio. È giunto il tempo di aprire una stagione di reale attenzione e programmazione concreta per la sanità del Paese”, ha concluso Giuliano.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Sanità, Giuliano (Ugl): «Non basta rinnovare le grandi tecnologie, anche le piccole apparecchiature salvano vite»” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 10/11/2026.

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