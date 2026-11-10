Andrea Della Rocca risponde a Caterina Balivo: “I giovani meritano di sognare la TV”

Il giovane blogger e speaker radiofonico campano Andrea Della Rocca ha risposto con educazione alle recenti dichiarazioni di Caterina Balivo, espresse durante il Festival dello Spettacolo, riguardo al futuro dei giovani nel mondo della televisione e del web. La conduttrice aveva sottolineato come il web rappresenti una grande opportunità, ma Della Rocca ha voluto chiarire il suo punto di vista, affermando che i giovani non dovrebbero essere spinti a considerare il web come l’unica alternativa alla televisione.

“Con tutto il rispetto per Caterina Balivo, di cui non contesto la carriera e la professionalità, non condivido l’idea che web e televisione siano sostanzialmente lo stesso mezzo di comunicazione e che ai giovani convenga puntare sul web piuttosto che inseguire un’esperienza televisiva”, ha dichiarato Della Rocca. Secondo lui, la televisione continua a rappresentare un percorso professionale importante, che richiede provini, selezioni e gavetta. “Non è giusto che cronologicamente si imponga un veto sulla riuscita e sulla validità di tale mezzo, soprattutto se tirati in ballo i giovani”, ha aggiunto.

Della Rocca ha messo in evidenza che il messaggio che passa ai ragazzi è quello di una televisione riservata a chi è già affermato, suggerendo che le nuove generazioni dovrebbero accontentarsi di uno smartphone. “Anche le nuove generazioni hanno diritto di sognare la televisione, provarci e trovare spazio”, ha affermato, sottolineando la sua esperienza personale come blogger e le opportunità che ha avuto nel mondo delle interviste.

Questa risposta di Della Rocca si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro dei giovani nel panorama mediatico attuale, dove il web e la televisione sembrano sempre più in competizione. La sua posizione invita a riflettere sull’importanza di sostenere le aspirazioni dei giovani, piuttosto che relegarli a un’unica opzione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “RICHIESTA PUBBLICAZIONE: Caterina Balivo invita i giovani a usare il web perchè in TV non c’è posto: la dura ed educata replica del blogger Andrea Della Rocca” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa Ciotti” in data 10/11/2026.