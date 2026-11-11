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Il Gen Rosso chiude le celebrazioni per San Gerardo Maiella con un concerto

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Gen Rosso concerto
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Il Gen Rosso sarà protagonista domani, giovedì 12 novembre, alle ore 20.30, nella Chiesa della Santissima Trinità di Ciorani, con il concerto “Spirituals – The Concert”, che segnerà la conclusione delle celebrazioni per il Tricentenario della nascita di San Gerardo Maiella. L’evento rappresenta il culmine di un percorso di iniziative religiose e culturali dedicate al Santo redentorista, mirato a riscoprire il suo messaggio di fede e carità.

Il concerto sarà preceduto da un convegno di approfondimento con la partecipazione di Mons. Alfonso V. Amarante, Rettore della Pontificia Università Lateranense e membro del Dicastero delle Cause dei Santi. L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione fino a esaurimento posti.

Le celebrazioni del Tricentenario hanno incluso diverse iniziative, tra cui la Peregrinatio della statua di San Gerardo, una mostra e progetti solidali a sostegno della Missione Redentorista in Madagascar. Il programma ha avuto un forte impatto sulla comunità, con momenti di riflessione e celebrazioni liturgiche che hanno messo in evidenza l’importanza della figura di San Gerardo, in particolare la sua devozione verso le famiglie.

Il Gen Rosso, fondato nel 1966, è noto per il suo impegno nel promuovere dialogo e solidarietà attraverso la musica. La sua esibizione a Ciorani sarà un’occasione per unire le persone attorno ai valori di pace e fraternità, in un ideale passaggio dalla memoria alla testimonianza concreta del messaggio di San Gerardo.

La Chiesa della Santissima Trinità, situata in piazza Sant’Alfonso 1 a Ciorani, ospiterà questo evento significativo, che non solo chiude un importante anniversario, ma continua a diffondere il messaggio di San Gerardo, invitando tutti a riscoprire la fede e la solidarietà.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Mercato San Severino, il Gen Rosso chiude le celebrazioni per il Tricentenario di San Gerardo Maiella: domani a Ciorani “Spirituals – The Concert”” ricevuto tramite email da “Nicola Arpaia” in data 11/11/2026.

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