Si svolgerà giovedì 12 novembre 2026 a Nocera Inferiore un convegno dedicato alla memoria dell’avvocato Paolo Carbone, figura di spicco nel panorama legale salernitano, scomparso nel marzo 2023. L’evento avrà luogo nella sala conferenze “Cirri Rescigno” del Consorzio di Bonifica Sarno, a partire dalle ore 10.00, e avrà come tema centrale la tutela del made in Italy agroalimentare, con un focus sulla contraffazione alimentare e le sue implicazioni economiche e giuridiche.

Il convegno, intitolato “La produzione agricola: un patrimonio per l’Italia tra sviluppo e tutela. La contraffazione alimentare: profili economici e giuridici”, vedrà la partecipazione di relatori di grande prestigio. Tra i primi a intervenire ci sarà il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno, avvocato Mario Rosario D’Angelo, che ricorderà la figura di Carbone. Seguiranno le relazioni del dottor Massimo Gargano, direttore generale dell’ANBI, e del sindaco di Nocera Inferiore, avvocato Paolo De Maio.

Il programma prevede interventi significativi, come quello dell’avvocato Tino Iannuzzi, che parlerà dell’agricoltura italiana e dei danni arrecati dall’italian sounding ai produttori locali. Il professor avvocato Giovanni Capo tratterà invece la tutela dell’originalità del prodotto agroalimentare, mentre il professor avvocato Marco Naddeo approfondirà i profili penali legati al fenomeno della contraffazione. Il dottor Luigi Cannavale, Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, discuterà delle azioni penali nel contrasto alla contraffazione alimentare.

La conclusione del convegno sarà affidata al dottor Roberto Mazzei, direttore di Coldiretti Campania, che affronterà il tema del cibo e della salute, evidenziando gli aspetti critici dell’italian sounding e le iniziative di Coldiretti. La moderazione dell’incontro sarà curata dalla dottoressa Francesca Salemme, giornalista di Lira Tv Salerno. Questo evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sulla salvaguardia del patrimonio agroalimentare italiano e sull’importanza della legalità nel settore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “++invito stampa e televisioni++ UNA GIORNATA PER RICORDARE L’AVVOCATO PAOLO CARBONE: A NOCERA INFERIORE” ricevuto tramite email da “Campania – Roberto Esse” in data 11/11/2026.