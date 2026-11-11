Tessuti destinati allo smaltimento che diventano borse eleganti. Ma soprattutto donne che, dopo percorsi segnati dalla violenza, trovano un’opportunità concreta di autonomia e rinascita. È il cuore di “Rinata”, il progetto promosso da Salerno Pulita e dalla Fondazione La Crisalide, che coniuga sostenibilità ambientale, inclusione sociale e solidarietà.

L’iniziativa prevede il recupero dei materiali tessili raccolti attraverso i centri mobili di raccolta e riuso di Salerno Pulita e la loro trasformazione in accessori realizzati dalla sartoria sociale “Trame di Rinascita”, laboratorio che forma e accompagna all’autonomia economica donne ospitate nelle case rifugio e nei centri antiviolenza gestiti dalla Fondazione La Crisalide.

Capofila del progetto è il Comune di Salerno. Le prime cinquanta borse prodotte sono già state commissionate dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno, presieduto da Agnese Ambrosio.

Obiettivo

L’obiettivo, tuttavia, va oltre la sola produzione di borse. “Rinata” punta infatti a diventare un vero e proprio marchio sociale, con una linea di oggetti e accessori realizzati attraverso il recupero creativo di materiali destinati al riuso, grazie anche alla collaborazione della stilista Valentina D’Alessandro.

«Questo progetto dimostra come le politiche sociali possano trasformarsi in opportunità concrete per le persone più fragili», ha sottolineato l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.

Per l’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella l’iniziativa rappresenta «una sintesi perfetta tra riuso, sostenibilità e solidarietà».

L’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha evidenziato il valore della rete costruita attorno all’iniziativa: «Con la firma di questo protocollo consolidiamo un percorso che mette in relazione cittadini, istituzioni e associazioni».

La presidente della Fondazione La Crisalide in Rete, Roberta Bolettieri, ha invece rimarcato il significato sociale del laboratorio: «La sartoria sociale non è semplicemente uno spazio creativo, ma uno strumento per costruire autonomia economica per donne che hanno vissuto esperienze di violenza».

Il percorso proseguirà il prossimo 14 novembre con un’iniziativa dedicata alla raccolta di cravatte nel quartiere Porto, che saranno a loro volta recuperate e trasformate nell’ambito del progetto.