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Massimiliano Gallo in scena al Delle Arti con “Lettera ad Eduardo”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Massimiliano Gallo Eduardo
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Il Teatro Delle Arti di Salerno ospiterà dal 13 al 15 novembre “Lettera ad Eduardo”, uno spettacolo di Massimiliano Gallo dedicato al grande Eduardo De Filippo. Un’opera che si presenta come un dialogo intimo e confidenziale con il maestro del teatro italiano, un omaggio che va oltre la semplice celebrazione. Gallo, attraverso una missiva immaginaria, si rivolge a Eduardo come a un amico, restituendo la sua figura in una dimensione umana e universale.

Lo spettacolo, secondo appuntamento della stagione teatrale diretta da Claudio Tortora, promette di essere un viaggio emozionante, dove la parola eduardiana si fonde con la musica, grazie all’accompagnamento della Napolinord Big Band, guidata dal Maestro Mimmo Napolitano. La voce di Carmen Scognamiglio e la presenza di Maria Tramontano arricchiscono ulteriormente la narrazione.

Gallo esplora temi di affetto e gratitudine, riportando in vita le pagine più intense di Eduardo, toccando anche i legami con figure storiche come Totò e Raffaele Viviani. L’attore riesce a dare voce a un teatro che continua a far ridere e commuovere, rendendo omaggio a un maestro che ha sempre saputo parlare al pubblico. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro, aperto tutti i giorni dalle 17 alle 21.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Massimiliano Gallo porta in scena al Delle Arti un tributo intimo ed emozionante al grande Eduardo” ricevuto tramite email da “Monica De Santis” in data 11/11/2026.

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