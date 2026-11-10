I Soul-Food Vocalist vincono la ‘Battle of the Night’ a The Voice of Germany

Il gruppo di Pompei, Soul-Food Vocalist, ha trionfato nella “Battle of the Night” del talent show “The Voice of Germany” con una performance emozionante della canzone “Fall on Me”. La puntata, andata in onda il 6 novembre 2026, ha visto il quartetto composto da Carmen Scognamiglio, Francesco Capriglione, Antonella Parmentola e Simone Capriglione esibirsi insieme a Zayed, un giovane cantante altoatesino. La loro interpretazione ha commosso il pubblico e i giudici, incluso il coach Nico Santos e la special coach Sarah Engels, che hanno elogiato la loro esibizione. Sarah Engels ha descritto l’esibizione come “paradisiaca” e ha assegnato ai Soul-Food Vocalist il titolo di “Battle of the Night”, sottolineando che meritavano di proseguire nel programma. Il coach Santos ha commentato che è stata “la sfida più incredibile” che abbia mai ascoltato. Dopo la vittoria, il quartetto ha espresso la propria gioia sui social media, ringraziando i fan e promettendo di continuare con impegno nella prossima fase del programma, i Teamfights.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “The Voice of Germany, trionfo dei Soul-Food Vocalist: il gruppo di Pompei conquista la “Battle of the Night”” ricevuto tramite email da “Gstampa67” in data 10/11/2026.