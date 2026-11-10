Padula presenta il progetto “Valle delle Radici” a Matera

Il Comune di Padula ha presentato a Matera il progetto “Valle delle Radici”, un’iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio culturale e la memoria dell’emigrazione, durante la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini, in corso presso il Centro Congressi Unahotels MH. La sindaca Michela Cimino e l’assessore al Turismo Antonio Fortunati hanno introdotto il progetto, che coinvolge otto comuni del Vallo di Diano, tra cui Atena Lucana, Casalbuono, e Montesano sulla Marcellana.

L’obiettivo principale è costruire una rete di relazioni con i discendenti degli emigrati meridionali, attraverso la valorizzazione delle radici culturali del territorio. Per questo, il Comune collabora con diverse istituzioni, tra cui il Centro per il Recupero, Restauro e Rigenerazione delle Aree Interne e il Museo del Cognome, con il supporto tecnico di Epson Italia per la digitalizzazione degli archivi.

Uno degli elementi chiave del progetto è il percorso urbano delle radici padulesi, un itinerario permanente che si snoda attraverso undici tappe significative del paese, contrassegnate da placche in ceramica dell’artista Gianluca d’Elia. Questo percorso inizia dall’Antica Fontana di Santa Maria e include luoghi simbolo come il Museo del Cognome e la Casa Museo Joe Petrosino.

In occasione della presentazione, si svolgerà un talk il 11 novembre, durante il quale l’architetto Vincenzo Biancamano discuterà delle attività del collettivo CRRRAI, che si occupa della tutela e valorizzazione del patrimonio locale. Il gruppo presenterà un modello di intervento per promuovere il patrimonio culturale e turistico delle aree interne.

Il progetto prevede anche la definizione di gemellaggi con città in Colombia e Brasile, al fine di rafforzare i legami con le comunità italiane all’estero. In futuro, Padula punta alla realizzazione del Museo dell’Emigrazione Meridionale, che sarà un centro di memoria e incontro per i discendenti degli emigrati. La sindaca Cimino ha dichiarato: «Le nostre radici rappresentano un patrimonio da custodire e trasmettere alle nuove generazioni».

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa Padula presenta a Matera il progetto “Valle delle Radici”: un percorso tra memoria, identità e turismo delle origini” ricevuto tramite email da “comunicazione Padula” in data 10/11/2026.