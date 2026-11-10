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Tributo a Giorgetto Giugiaro con ‘Il Segno Che Diventa Leggenda’ a Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Giorgetto Giugiaro
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Il 13 novembre 2026, lo Studio Opera LTB di Salerno ospiterà il finissage dell’evento ‘Il Segno Che Diventa Leggenda’, un tributo al celebre car designer Giorgetto Giugiaro, patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla London Metropolitan University. L’evento, che si svolgerà dalle 17:00 alle 21:00, includerà un aperitivo alle 19:00 e vedrà la partecipazione di ospiti speciali.

La mostra, già presentata al Museo Diocesano di Salerno, celebra l’impatto di Giugiaro sull’immaginario automobilistico, esponendo opere che vanno dalla Fiat Panda alla Ferrari, fino alla DeLorean, icona del film ‘Ritorno al Futuro’. Accanto a questi oggetti, saranno presenti fotografie e memorabilia legati al film, creando un dialogo tra design e cultura pop.

Durante il finissage, il Prof. Jacek Ludwig Scarso, docente di Arte e Design alla London Metropolitan University, offrirà un intervento sul valore culturale dell’opera di Giugiaro. Inoltre, alle 18:00, Giorgetto Giugiaro interverrà in collegamento da Torino per un saluto speciale.

L’evento si propone non solo come una celebrazione del design automobilistico, ma anche come un momento di riflessione sul legame tra innovazione, memoria e cultura collettiva. La mostra rappresenta un’opportunità unica per esplorare come il progetto industriale possa trasformarsi in un’icona condivisa.

L’invito è aperto a tutti gli interessati, che possono partecipare per scoprire di più su uno dei più influenti designer del XX secolo e sulla sua eredità nel mondo dell’automobile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA “Il Segno Che Diventa Leggenda” tributo a Giorgetto Giugiaro – STUDIO OPERA LTB” ricevuto tramite email da “Studio Opera L.T.B.” in data 10/11/2026.

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